Afrique: CAN 2023 - Cinq choses à retenir de la défaite du Ghana contre le Cap-Vert

Les Black Stars du Ghana ont connu un début de campagne décevant à la CAN 2023, en s'inclinant 2-1 face au Cap-Vert dans le groupe B. Les quadruples champions d'Afrique, qui avaient quitté la compétition lors de l'édition précédente en s'inclinant 3-2 face aux Comores, ont montré des signes d'une autre sortie prématurée dans ce tournoi. Voici cinq points à retenir de ce match, selon l'analyste Herbert Boakye Yiadom.

Les changements de Chris Hughton au milieu de terrain

S'écartant de son habituel double pivot, l'entraîneur Chris Hughton a opté pour un milieu de terrain offensif à trois, composé de Baba Iddrisu, Majeed Ashimeru et Ransford Yeboah Konigsdorffer. Cependant, la décision de faire débuter l'inexpérimenté Ransford Yeboah n'a pas donné les résultats escomptés. Mohammed Salisu a également connu des débuts difficiles en raison de son manque de temps de jeu depuis le début de la saison. La dernière fois que le Monégasque a joué pour les Black Stars, c'était lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Salisu a connu des difficultés tout au long du match et a dû être sauvé par Alexander Djiku.

Une meilleure performance en première mi-temps

Malgré le but encaissé, la première mi-temps contre le Cap-Vert a sans doute été la meilleure du mandat de Chris Hughton. Les changements apportés au milieu de terrain, notamment l'introduction de Majeed Ashimeru et de Ransford Yeboah, ont permis aux Black Stars de se créer plus d'occasions et de présenter un meilleur jeu offensif.

L'état de forme de Richard Ofori

Le gardien de but Richard Ofori, en manque de temps de jeu dans son club d'Orlando Pirates, a montré des signes de rouille. Malgré quelques moments de nervosité, Ofori a réalisé des arrêts décisifs pour maintenir le Ghana dans le match.

Remplacement douteux

Les remplacements effectués par Hughton en seconde période ont suscité des interrogations, en particulier la décision d'écarter Joseph Paintsil, le plus dangereux sur le plan offensif, et d'introduire André Ayew et Inaki Williams, qui se sont heurtés à un manque d'apport de la part de l'entrejeu. Le remplacement de Majeed Ashimeru par Salis Abdul Samed semblait indiquer une approche défensive.

Incapacité à dominer contre les Minnows

Une fois de plus, les Black Stars n'ont pas réussi à s'imposer face à une équipe perçue comme faible sur le continent. L'entraîneur Chris Hughton n'a pas encore réussi à imposer ses idées et sa tactique à l'équipe. Le Cap-Vert a surclassé le Ghana et mérité sa victoire.