Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal démarre la compétition à 14h par un derby

Depuis ce 13 janvier avec le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau (2-0), le Sénégal a officiellement remis en jeu son trophée continental. Désormais, c'est le «tous contre un». L'équipe nationale sera la sélection à battre. Un premier test majeur ce lundi à 14h face à la Gambie ; un voisin qui sera déterminé à faire tomber le champion en titre dès la première journée du groupe C. «C'est le match le plus important pour nous, parce qu'on a à coeur de bien rentrer dans cette compétition de la meilleure façon, ce qui passe par un bon résultat contre la Gambie. Mais, il ne faut pas que l'enjeu et les attentes de cette Can prennent le dessus sur le jeu. Notre concentration doit rester sur le présent», martèle Cissé.

Maintenant, il faudra s'adapter ; le coup est déjà parti. Aliou Cissé a essayé de peaufiner ses stratégies avec son groupe pendant près de deux semaines pour tenter d'assoir des schémas tactiques.

Au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, le capitaine Koulibaly et ses hommes ne doivent pas se rater. Même si en face, l'adversaire jouera certainement le «match de sa vie». Mais, le Sénégal débarque en Côte d'Ivoire avec le manteau de champion d'Afrique. Il faudra alors s'assumer sur le terrain.

Krépin toujours piston, Jackson en pointe ?

Cette rencontre face à la Gambie devrait sans doute être le 5ème d'affilée en voyant Krépin Diatta évoluer en tant que piston droit dans une défense qui sera dirigée par Kalidou Koulibaly, épaulé dans ses tâches par Moussa Niakhaté. Cissé ne devrait pas jouer au magicien. On s'attend à ce qu'il reconduise une défense à trois centraux. Et dans les phases de reconversion défensive, le Sénégal va se retrouver avec 5 défenseurs. Une option tactique que El Tactico a commencée à tester depuis le match contre le Cameroun en amical le 16 octobre 2023 à Lens, en France. Ensuite devant le Soudan du Sud lors de la 1ère journée des qualifications au Mondial 2026 (victoire par 4-0), contre le Togo (0-0, 2ème journée) et face au Niger (victoire par un 1-0), le 8 janvier dernier pour l'unique match de préparation d'avant-Can. Continuité ou révolution ? On attend de voir.

En attaque, on peut logiquement attendre la titularisation de Nicolas Jackson. La prestation de Habib Diallo contre le Mena, a été quelconque et les rares occasions que le Sénégal s'était procuré, étaient l'oeuvre de l'attaquant de Chelsea, même s'il gagnerait à être plus clinique devant les buts. Les Lions ne sont pas «tueurs» dans ce registre ; et cette inefficacité offensive a toujours été une des lacunes de cette sélection.