Gabon: Cérémonie de remise de don aux centres de santé maternelle et infantile au Grand Libreville » financé par le Japon

L'Ambassadeur du Japon NOGUCHI Shuji et Anita IKOUGOU DEVI, Présidente de l'Association des Sages-Femmes du Gabon (ASFG), ont procédé le 12 janvier 2024, à la cérémonie de remise de don pour « Le Projet de fournissement d'équipements médicaux aux centres de santé maternelle et infantile au Grand Libreville » financé par le Japon pour un montant de cinquante millions quatre cent soixante-dix-sept milles (50.477 €) soit plus de trente-trois millions (33.000.000) de Francs CFA dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ».

Ce projet consiste en la mise à disposition de 10 cardiotocographes, 2kits d'accessoires pour moniteurs foetaux, 1 échographe portable, 1 stérilisateur à air chaud 60 litres, qui seront répartis selon les besoins aux 9 structures sanitaires bénéficiaires du Grand Libreville.

Ces équipements médicaux de pointe permettront aux professionnels de la santé de réaliser des consultations plus précises et des diagnostic plus rapides, garantissant un suivi médical de qualité pour les femmes enceintes.

La cérémonie de remise de don de ce jour, donne au Japon l'opportunité, de réaliser le 29 ème don dans le domaine de la santé publique et le 90ème micro-projet depuis 1997 dont le montant s'élève aujourd'hui à plus d'un milliard deux cent millions de F.CFA.

Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant toute la population Gabonaise que le programme « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est ouvert à toutes les organisations non-lucratives destinées aux besoins essentiels de la population de base. Le formulaire et les informations sont disponibles sur le site web de l'Ambassade (http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html).

Personne à contacter :

PEMBA MBA Steefen

Consultante indépendant de Micro-projets

auprès de l'Ambassade du Japon

Tel : +241 01.73.22.97