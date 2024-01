Ile Maurice: Classe 1 maintenue, pas d'école aujourd'hui et les crèches fermées

À 04h00, le cyclone tropical Belal était centré à environ 310 km à l'ouest de Maurice, en latitude 20.3 degrés sud et en longitude 54.4 degrés est. Il continue à se déplacer vers le sud-est à une vitesse d'environ 10 km/h. Sur cette trajectoire, Belal continue de s'approcher de notre région. Un déplacement plus à l'est pourrait rapprocher le rayon des vents cycloniques de l'île Maurice, auquel cas Belal représentera une menace potentielle pour l'île. Des nuages actifs associés à Belal commenceront à influencer le temps sur l'île dans les heures qui viennent. Le temps sera couvert avec des pluies intermittentes localement fortes et accompagnées d'orages. Les pluies deviendront plus fréquentes dans l'après-midi. Le vent soufflera du nord-est à une vitesse d'environ 30 km/h avec des rafales qui pourraient atteindre 80 km/h sous les averses.

Annonce concernant les écoles

En raison de la menace potentielle du cyclone Belal, le ministère de l'Éducation informe le public qu'il n'y aura pas de classes dans les écoles pré-primaires, primaires, secondaires publiques et privées, les écoles SEN (Special Education Needs), les centres d'enseignement technique et professionnel incluant ceux du MITD et de Polytechnics Mauritius, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur, ce lundi 15 janvier 2024. Les chefs d'établissements et le personnel non enseignant doivent se rendre dans leurs écoles/centres respectifs pour un état des lieux.

Fermeture exceptionnelle des crèches

Le ministère de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille informe le public que les crèches seront exceptionnellement fermées aujourd'hui, le lundi 15 janvier 2024. Cette décision est prise en raison de la menace potentielle que représente le cyclone Belal pour l'île. La sécurité des enfants demeure la priorité.