Ile Maurice: Des lionnes et des hyènes

(Poezi Fam Edition 2, Mars 2021)

On aura beau dire, médire, faire de beaux discours, tour à tour

Mais les années défilent, et filent, les jours se ressemblent, et semblent faire demi tour

Entre malaise, mal être, l'être et le paraître, cet être que tu es, et celle que tu veux être,

De gré ou de force, forcée de te forger, de t'inventer un peut-être

Le monde a des attentes, certains tentent de te façonner, te remodeler

Des modèles, il y en a des tonnes, mais toi tu détonnes, sans faire exprès

Et eux s'étonnent quand tu ne veux pas leur ressembler

Soyez parfaites, pas trop refaites, et surtout, surtout pas bêtes

Soyez des boss, faites-nous des gosses, mais gardez bien en tête

Que dans ces cieux, ces messieurs sont toujours les dieux de la fête

Ils exigent qu'elles soient fidèles mais ils se méfient d'elles

Ils veulent celles avec les courbes de violoncelle,

Mais surtout pas de celles qui soient trop pucelles

On les racole, puis on leur colle des étiquettes,

Et on farfouille, on les embrouille, sur elles, on enquête

Pendant qu'eux, toujours en chasse, toujours en quête

S'éventent, se vantent de leur multiples conquêtes

Celles qu'on nomme des Casal, des cas sales, celles avec de sales caractères

Ces trop dénudées, dénuées de pudeur, toujours les jambes en l'air

Qu'on leur ferme les cuisses, qu'on leur foutent des muselières

Toi, t'es trop grosse, toi, le sac d'os, ces idées fausses et des fossés qui se creusent

Trop de dictats, qui nous dictent des tas d'idées creuses

Fichez-nous la paix, cessez de nous ficher, on veut juste être heureuses

Être mère, des fois à la fois père, parfois amère et sans repère

Sois courageuse, soutiens les tiens, sois pas rageuse, mais sois fière

Pour ne pas qu'on t'enterre, qu'on t'abaisse plus bas que terre

Tant de violence, on viole, on lance des baffes, des injures

Puis, c'est le silence car la justice est si lente et t'es jetée en pâture

Tant de préjugés, tant de juges et procès, et encore plus de bavures

Tellement de pression, que la dépression tu cours pour y échapper

Ton horloge, il fait tic-tac, toi, c'est des éloges sur TikTok qui te font kiffer

T'es unique et si tu te fais niquer, si ça te plaît, pourquoi cela leur déplaît

Alors, mes soeurs, mes amies de coeur

Acclamons nos semblables, clamons une vie sans drames

Femmes, portons hauts nos flammes, car nos armes ce sont nos âmes

Nous sommes des hyènes, nous sommes des lionnes

Ajustons nos couronnes, aiguisons nos neurones

Nous sommes des lionnes, nous sommes des hyènes

Parce que le monde et l'avenir nous appartiennent

Bio

Francesca Ducasse

Enseignante de Kreol Morisien au primaire depuis 2012, sa langue maternelle lui a donné l'envie d'écrire, de faire de la poésie et du slam. Elle a eu la chance de participer à plusieurs événements autour de la poésie comme le «Festival Kreol», «Poezi Fam» et la Journée de la francophonie.