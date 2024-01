Tunisie: Cause palestinienne - Commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat de trois dirigeants du Fatah à Tunis

Carré des martyrs de Palestine au cimetière de Hammam-Lif.

Le monde découvre, aujourd'hui, le vrai combat mené par les Palestiniens et sa finalité : défendre leur terre et leurs droits. Selon l'ambassadeur de Palestine en Tunisie, le soutien indéfectible de la Tunisie représente un acquis important pour la cause palestinienne.

L'ambassadeur de Palestine à Tunis, Hayel Al-Fahoum, a déclaré hier que la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat de trois dirigeants du Comité central du mouvement Fatah ravive l'élan militant et la détermination à poursuivre le combat pour le recouvrement des droits palestiniens. Ces dirigeants avaient cultivé l'espoir en l'avenir et l'esprit de résistance. La résilience historique dont fait preuve aujourd'hui le peuple palestinien face aux agressions barbares de l'entité sioniste en est la parfaire illustration, a-t-il soutenu.

De son côté, le délégué de Hammam-Lif, Sami Ben Amor, a indiqué que cette commémoration vient affirmer que la Tunisie se tiendra toujours aux côtés du peuple palestinien dans son combat pour recouvrer tous ses droits confisqués.

Le 14 janvier 1991, trois dirigeants du Comité central du Fatah ont été assassinés lors d'une réunion à Carthage dans la banlieue nord de Tunis. L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) avait alors déploré la perte de trois de ses meilleurs membres. Il s'agit de Salah Khalaf, alias Abou Iyad, Hayel Abdelhamid, alias Abou Al Houl et Fakhri Amri alias Abou Mohamed. Les trois reposent au carré des martyrs de Palestine au cimetière de Hammam-Lif.