Afrique: Il faut aider Ngando Pickett qui a pris la route pour la Côte D'ivoire

NGANDO Pickett est un Camerounais qui ne cessera de nous surprendre avec son don de l'amour profond qu'il porte à son pays, défiant chaque jour les défis avec son esprit d'aventurier. Sa détermination fascine, même si je ressens également une profonde inquiétude. J'étais amèrement peiné lorsque j'ai visionné la vidéo où Ngando annonçait son départ pour la Côte d'Ivoire depuis Foumban, par voie terrestre, simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter un billet d'avion. Ceux d'entre nous qui ont emprunté ces routes savent à quel point elles peuvent être dangereuses, surtout lors des traversées de frontières.

Ngando et son groupe n'ont pas de GPS pour les guider, et s'ils tombaient en panne, ils seraient contraints d'abandonner leur véhicule, tout cela dans le but d'arriver à Yamoussoukro où l'équipe nationale du Cameroun disputera son match de poule. Ngando Pickett est une figure largement reconnue, le premier supporter incontesté de l'équipe camerounaise. Sa vie est dédiée au football. Après avoir manqué sa carrière de joueur, il s'est reconverti en fervent supporter numéro un. On le retrouve au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal... Son engagement est tel qu'il n'hésite pas à venir en aide à ses compatriotes en difficulté à l'étranger, comme en Mauritanie où il était au chevet des passants pour le nord de l'Afrique. Ngando aime profondément son pays. Comment pouvons-nous le laisser entreprendre un voyage aussi périlleux par la route ? L'homme montre des signes de fragilité, il n'a plus la vigueur de sa jeunesse, mais sa passion demeure intacte. Il est temps que la diaspora se mobilise pour lui tendre la main.

Il est grand temps de lui offrir un soutien financier. A chaque fois on fait appel à Samuel Eto'o Fils, mais il ne doit pas être le seul à contribuer toujours, Eto'o a déjà montré sa générosité. Notre pays regorge d'hommes d'affaires prospères, de milliardaires, de directeurs d'entreprises et d'artistes, tant dans la musique que dans le football, qui pourraient le parrainer. L'intelligence et la générosité ne manquent pas , ayons le sens de l'humanisme. Des millions de personnes suivent les actions de Ngando. Ils regardent et ne disent rien. Nous sommes fiers de lui, mais nous devons aussi l'assister. Il fait pour nous ce que nous ne pouvons accomplir seuls.

Le périple sur cette route, sans une voiture fiable, est semé d'embûches. C'est comme escalader une montagne, pas impossible pour ceux qui sont en bonne condition, mais sur la route, tout peut arriver. Des escroqueries, des brimades, et surtout les tracasseries des policiers, insensibles au coeur des voyageurs. Ngando n'est très certainement pas encore arrivé à destination, il est toujours en chemin. Faisons preuve de générosité pour soutenir sa passion inébranlable pour le Cameroun. Il le fait pour nous, alors faisons de même pour lui.