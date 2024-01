Congo-Kinshasa: Montée des eaux du fleuve Congo 61 ans après - Le gouvernement appelé à renforcer les mécanismes de surveillance régulière des eaux du fleuve .

En RDC, la montée des eaux du fleuve a provoqué de vastes inondations dans plusieurs provinces et aussi à Kinshasa la capitale où certains quartiers ont été submergés par les eaux. Selon le bilan dressé le 5 janvier dernier par le ministère des affaires sociales, ces inondations ont causé au moins 300 pertes en vies humaines, plus de 43.000 maisons écroulées, et plus de 1300 écoles détruites. A cela s'ajoutent des centres de santé touchés, des marchés publics affectés et impraticables certaines routes.

D'après la Régie des voies fluviales (Rvf), cette montée des eaux du fleuve Congo et des rivières de la RDC touche notamment les provinces de la Tshopo, la Mongala, l'Equateur, le Nord et Sud ubangui, le Kwilu, le Mai Ndombe, le Kongo central, la Lomami, le Kasaï central, le sud Kivu et la Tshuapa