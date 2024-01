Afrique: CAN 2023 - Vingt-trois sélections en lice pour détrôner le Sénégal

Vingt-trois sélections africaines ont pris le départ de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) pour tenter de détrôner le Sénégal, champion en titre. Repartis dans six groupes, ces pays disputeront, du 13 janvier au 11 février, 54 matches au total, dont 36 dans la phase de groupes. Les matches de la Coupe d'Afrique des nations 2023 se jouera dans cinq villes et six stades à savoir : Abidjan, San-Pédro, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo. Les stades retenus pour accueillir les rencontres de ce tournoi sont :

Stade Alassane Outtara (Abidjan : 60.000 places)

Stade Félix-Houphouët-Boigny (Abidjan : 40. 000 places)

Stade Laurent Pokou (San-Pédro : 20.000 places)

Stade Charles-Konan-Banny (Yamoussoukro : 20.000 places)

Stade de la Paix (Bouaké : 40.000 places)

Stade Amadou Gon Coulibaly (Korhogo : 20.000 places)

En match d'ouverture disputé samedi 13 janvier, le pays hôte, Côte d'Ivoire a battu la Guinée-Bissau sur le score de deux buts à zéro au stade Alassane Outtara à Abidjan, où se jouera la finale de cette compétition continentale.

Dans le même groupe A, les Supers Eagles du Nigeria ont été tenus en échec par les Zalang de la Guinée Equatoriale, dimanche 14 janvier.

Il y a six groupes dans la phase de poules et ces groupes se composent des quatre équipes qui, chacune jouera trois matchs et après la fin de la 3è journée de la phase de poules, les deux premières équipes vont valider leurs billets en huitièmes de finale, phase d'élimination directe. En plus, quatre meilleures équipes classées troisièmes vont aussi se qualifier pour les huitièmes de finales.

Dans la phase d'élimination directe, il n'y a qu'un seul match pour toutes les étapes, comme le Championnat de football européen et la Coupe du monde.

La composition des groupes de la CAN 2023

Groupe A : Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau.

Groupe B : Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique.

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie.

Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola

Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie

Groupe F : Maroc, République démocratique du Congo, Zambie, Tanzanie

Les pays les plus couronnés de la CAN

L'Egypte compte sept trophées de la CAN de 1957 en 2019. Les Pharaons sont les seuls à avoir remporté la CAN fois d'affilée. Les Pharaons ont aussi disputé trois finales où ils ont perdu, en 1962, 2017 et 2021.

Le Cameroun se trouve à la 2ème place derrière l'Egypte. Les Lions Indomptables ont soulevé ce trophée pour la cinquième fois tandis que le Ghana est la troisième nation la plus couronnée de la CAN, avec quatre éditions remportées.

La RDC compte deux titres, ex-aequo avec les Nigeria, l'Algérie, le Maroc...Logée dans le pool F, la RDC jouera avec la Zambie, le Maroc et la tanzanie

Phase de poules - Groupe A

Equipe Pts J G N P BP BC Diff

1 Côte d'Ivoire 3 1 1 0 0 2 0 2

2 Guinée-Équatoriale 1 1 0 1 0 1 1 0

3 Nigeria 1 1 0 1 0 1 1 0

4 Guinée-Bissau 0 1 0 0 1 0 2 -2

Phase de poules - Groupe B

Equipe Pts J G N P BP BC Diff

1 Mozambique 1 1 0 1 0 2 2 0

2 Égypte 1 0 1 0 2 2 0

3 Cap-Vert 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0

Phase de poules - Groupe C

Equipe Pts J G N P BP BC Diff

1 Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Gambie 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Guinée 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0

Phase de poules - Groupe D

Equipe Pts J G N P BP BC Diff

1 Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Mauritanie 0 0 0 0 0 0 0 0

Phase de poules - Groupe E

Equipe Pts J G N P BP BC Diff

1 RSA 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Namibie 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

Phase de poules - Groupe F

Equipe Pts J G N P BP BC Diff

1 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0

2 RDC 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tanzanie 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Zambie 0 0 0 0 0 0 0 0