Ile Maurice: Accusé d'avoir volé les noix d'un marchand - il obtient le bénéfice du doute

Il était accusé d'avoir commis un vol avec violence au préjudice d'un marchand de fruits et de noix de coco pendant que ce dernier travaillait à Rochester Falls. Sauf que l'accusé a obtenu le bénéfice du doute devant la cour de district de Savanne le 9 janvier. Et cela, six ans après...

Les faits remontent au 24 juin 2017. L'accusé, selon le plaignant, est sorti d'un champ de cannes sis à Rochester Falls et l'a frappé à la tête et aux mains à l'aide d'une branche. L'homme aurait endommagé sa camionnette, y est entré avant de lui voler tout son argent, soit une somme de Rs 5 000 ainsi que ses noix. Or, le plaignant avait donné une toute autre version à la police en soutenant que personne n'était présent lors du vol. Il avait en outre indiqué avoir été délesté de Rs 3 300 au lieu de Rs 5000.

Après avoir écouté les témoignages des enquêteurs et celui du marchand, la magistrate note que ce dernier a fourni des versions radicalement différentes quant à l'identité de la personne qui l'avait agressé et qui lui avait volé son argent, selon ses dires. «D'ailleurs, ni la pièce à conviction ni aucun article incriminant n'a été récupéré auprès de l'accusé. Ce dernier a également nié l'accusation. La seule preuve contre l'accusé dans la présente affaire est donc la version du plaignant. Ayant eu l'occasion de le voir déposer devant la Cour, j'ai en conséquence évalué sa preuve et son comportement», observe la magistrate dans son jugement.

«À la police, cependant, le plaignant avait donné des versions diamétralement opposées s'agissant de l'endroit où la personne qui l'avait attaqué avait pris son argent et ses fruits. Sa version ultérieure à la police était que l'argent se trouvait dans son véhicule et avait été volé là. L'incohérence entre le témoignage du plaignant sur le montant d'argent qui a été volé à la date importante et le montant communiqué à la police est également apparente.»

Pour ces raisons, les deux accusations formelles de vol avec violence et possession d'articles volés, qui pesaient sur le suspect en cour, ont été abandonnées.