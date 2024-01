Ile Maurice: Chute fatale - «Comment peut-on tomber d'une table de cuisine et se retrouver avec une fracture du crâne ?»

Jean Noël Raffin, un habitant de Fuel, est décédé des suites d'une fracture crânienne après une chute vendredi.

Depuis, ses proches sont dans l'incompréhension et souhaitent obtenir des éléments de réponse pour pouvoir faire leur deuil. Ils demandent à la police d'ouvrir une enquête approfondie afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Les funérailles de ce sexagénaire ont eu lieu hier.

Jean Noël Raffin, âgé de 67 ans, était maçon de profession. Il avait quitté son domicile vendredi matin pour se rendre sur un chantier hôtelier, à Belle-Mare, où il travaillait depuis peu avec ses collègues au sein d'une petite entreprise de construction. Ce jour-là, Jean Noël s'affairait apparemment à terminer une 'table de cuisine' lorsqu'il aurait perdu l'équilibre, ce qui a provoqué sa chute. Transporté à l'hôpital Dr. Bruno Cheong à Flacq, il a rendu l'âme peu après. Cependant, le rapport d'autopsie et les circonstances entourant sa mort ont éveillé les soupçons de ses proches.

«Nous avons reçu un appel de son superviseur de chantier nous informant que Jean Noël avait fait une chute et qu'il s'était blessé, qu'il avait été transporté à l'hôpital et qu'il passait une radiographie. Lorsque son épouse s'est précipitée à l'hôpital, il était toujours dans la salle de radiographie et une heure plus tard, il était mort», confie un proche de la victime. La famille était toujours à l'hôpital pour rencontrer le Dr. May, qui devait leur parler avant que la victime ne se rende en salle d'opération, mais il est décédé avant. Ses collègues, témoins de la chute, ont été auditionnés par la police et ont expliqué que celui-ci était tombé de l'échafaudage d'une table de cuisine. «Comment une personne peut-elle tomber d'une table de cuisine et mourir d'une fracture du crâne ? Cela ne semble pas très clair, nous souhaitons que la police mène une enquête approfondie.»

Les proches de Jean-Noël veulent également savoir où se trouvait l'officier de santé et de sécurité de cette entreprise de construction au moment des faits. Les proches de Jean Noël n'ont pas l'intention de baisser les bras tant qu'ils n'auront pas ces éléments de réponse et ne pourront faire leur deuil en toute sérénité.