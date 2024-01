Ile Maurice: Citée dans l'affaire Kistnen - Promue, Neeta Nuckchhed déploie ses ailes

Cette hôtesse de l'air était sortie de l'ombre dans l'affaire Kistnen. Le fait qu'elle ait été blâmée par la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth ne semble pas préoccuper Air Mauritius, qui lui a accordé une promotion...

Si une circulaire de MK en date du 9 janvier dit bien que Neeta Nuckchhed a été transférée aux ressources humaines (RH), elle ne mentionne pas, par prudence sans doute, le poste qu'elle y occupera (voir fac-similé). Lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Kistnen, on avait appris que sa compagnie, Neetee Select, avait bénéficié de contrats de Rs 3,3 m durant le Covid, contrats qu'elle a ensuite fait sous-traiter par une autre entreprise. La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth avait conclu que, «the nexus between Neeta Nuckchhed and the duo Appanah-Bonomally is Yogida Sawmynaden» et que «Neeteeselec [...] had millions in its account despite the owner Mrs Nuckchhed not having invested a single rupee in it» et qu'à part le fait d'être rémunérée comme directrice de Neetee Select «she did nothing in the company» et que c'est Yogida Sawmynaden qui a aidé pour que Neetee Select obtienne aussi des contrats de la STC, de Courts Mammouth et du ministère du Commerce.

De plus, le 8 juin 2021, toujours au cours de l'enquête judiciaire, Neeta Nuckchhed a omis de dire la vérité en alléguant qu'elle n'avait pas rencontré Yogida Sawmynaden depuis neuf ans. Car Me Azaam Neerooa, du bureau du Directeur des publiques (DPP), avait pu faire en sorte que Yogida Sawmynaden avoue qu'il avait bien rencontré l'hôtesse de l'air sur le vol Paris-Maurice le 15 décembre 2019 lorsqu'il était en route pour la capitale française où - on l'avait appris grâce à une PNQ d'Arvin Boolell - l'ex-ministre était allé 'négocier' avec Vitol Bahrain. Il s'agit de ce fameux fournisseur en carburant qui est connu pour distribuer de l'essence de mauvaise qualité et des pots-de-vin pour obtenir des marchés. Malgré la recommandation de la magistrate et du DPP d'enquêter davantage sur Neeta Nuckchhed et ses contrats, celle-ci à y a échappé tout comme Yogida Sawmynaden.

(Fac-similé de la lettre faisant état du transfertde Neeta Nuckchhed aux ressources humaines.)

En tout cas, s'il s'avère que l'hôtesse a été promue comme HR Coordinator ou HR Business Partner chez Air Mauritius, c'est peut-être parce que la direction a conclu que la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth et le DPP s'étaient trompés ou avaient injustement accusé Neeta Nuckchhed. Et si la police n'a fait aucune enquête c'est parce que, dans sa sagesse, cette même police est parvenue aux mêmes conclusions que la direction de MK.

Ces postes de HR Coordinator et de HR Business Partner avaient été annoncés en août 2023 et novembre 2022 respectivement. Les personnes choisies allaient s'occuper, entre autres, du recrutement et du planning de travail du personnel. Quand on constate le désordre dernièrement causé surtout par un manque de planning et de personnel, le moins que l'on puisse dire c'est que la direction elle-même a pris pas mal de temps pour remplir ces postes. On ne sait pas si Neeta Nuckchhed est qualifiée pour le job. Laurent Recoura, l'«officer-in-charge» d'Air Mauritius, a refusé d'en parler lors de sa conférence de presse. À noter que Nuckchhed venait d'être promue Flight Purser (FP) en 2018 et l'annonce pour le job requiert au moins cinq ans d'expérience comme FP. On entend également parler de la promotion d'un syndicaliste vers le département de sécurité.

Nous avons tenté d'obtenir des réactions par rapport aux différentes polémiques auprès de ceux concernés, en vain.

Problème de flottaison

Pourquoi les nouveaux PNC (Personnel Navigant Commercial) recrutés en février 2023 n'ont-ils commencé à travailler qu'en juillet alors que la formation ne devait durer que deux mois? Il faut savoir que l'aptitude à nager est un des prérequis pour devenir membre du personnel navigant. Un test est d'ailleurs effectué où beaucoup sont éliminés s'ils ne peuvent nager. Selon nos informations, certains parmi les candidats ne pouvaient pas flotter dans l'eau. Et MK leur a donné du temps pour apprendre. Parmi ces nouvelles recrues, on nous parle d'enfants d'ingénieurs, de syndicalistes, d'ex-managers de MK et d'autres fils de ou filles de. Et MK vient de recommencer un autre exercice de recrutement en plein décembre. Raj Ramlugun, ancien employé et ex-syndicaliste d'Air Mauritius, trouve que ce n'est que du fire fighting. Il se demande toujours si les administrateurs ont bien fait en licenciant plusieurs employés expérimentés. Il condamnait aussi la vente d'avions, dont certains volent toujours sous les couleurs d'autres compagnies d'aviation. Laurent Recoura vient, lui, d'applaudir les administrateurs. Il a fait savoir qu'il postulera pour le poste de CEO. Selon Raj Ramlugun, en fait, c'est l'argent du public à travers la Mauritius Investment Corporation Ltd qui a sauvé MK, pas les administrateurs.