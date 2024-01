Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'UMP dénonce les antivaleurs dans l'administration publique

Le président de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), Digne Tsalissan Okombi, au cours de la cérémonie d'échange de voeux avec les membres et militants de cette formation politique du centre, le 13 janvier à Brazzaville, a déploré la « déflagration » de la société congolaise dominée par des antivaleurs.

Face aux maux qui minent l'administration publique congolaise, l'ancien ministre et ancien député de Ngo a appelé au ressaisissement. « Le Congo est devenu une société de corruption et des corrompus. Le vol est érigé en vertu, quasiment plus personne ne prend son travail au sérieux. L'administration publique se meurt et notre jeunesse est sans boussole. La responsabilité de notre génération est de ne pas rester aveugle et autiste, et ne pas tomber dans l'omerta érigée en mode de gouvernance. Chers camarades, il est temps que nous nous ressaisissions », a critiqué Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Parlant de son parti qui a connu des déboires aux dernières élections, il a rappelé que 2023 a été une année de reconstruction pour l'UMP car il a fallu s'armer de patience, de tolérance et d'humilité pour trouver les ressorts nécessaires afin de ne pas sombrer dans le plan de la radicalisation. Une constance qu'il a saluée. « Comme toujours, nous avons fait preuve de résilience, il nous a fallu tirer dans la culture ancestrale des enseignements pour nous affermir.

C'est ainsi que 2024 est pour nous l'année de retour sur le terrain. Il est temps pour nous de repartir parler au peuple. Il est temps pour nous de repartir parler aux étudiants, il est temps pour nous de repartir parler aux jeunes, aux personnes du 3e âge, aux personnes vulnérables. Il est temps que nous menions des réflexions pour apporter les solutions aux problèmes des marcheurs que nous sommes, aux problèmes des marcheurs que vous êtes », a-t-il poursuivi.

Selon lui, dans une société où une grande partie de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, une chaîne de solidarité prolétarienne est nécessaire. « Que ceux qui ont un peu plus donnent à ceux qui sont dans le besoin. Nous devons faire preuve d'empathie. Allons dans les marchés, dans les villages, dans les campus parler au nom du parti. Allons vers ceux qui ont parfois l'impression qu'ils ne sont pas pris en compte pour leur dire qu'à I'UMP, ils ont leur place. L'UMP c'est le parti de l'équité, de la justice, de l'égalité des chances et de l'opportunité pour tous. Pour cela, nous devons faire preuve d'humilité », a conclu Digne Elvis Tsalissan.