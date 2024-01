Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - De jeunes congolais seront formés à la transformation agroalimentaire

L'Association action des jeunes congolais pour le développement (AJCD) a lancé, le 13 janvier à Brazzaville, le projet d'insertion professionnelle de neuf mille jeunes entrepreneurs sélectionnés dans les neuf arrondissements dans plusieurs domaines dont l'agroalimentaire.

L'initiative des formations organisées par l'association s'inscrit dans le cadre de l'appropriation de la déclaration du chef de l'Etat, Dénis Sassou N'Guesso, qui a consacré l'année 2024 à la jeunesse. Ces formations contribueront à la lutte contre le chômage et l'oisiveté juvénile. Les neuf mille jeunes sont à former gratuitement à Brazzaville à raison de mille par arrondissement. En effet, les formations pour lesquelles va se consacrer l'AJCD cette année concerneront plusieurs domaines : l'électricité, la maintenance, les banques et finances, l'informatique, la décoration, la couture, la cuisine et l'hôtellerie, la pâtisserie, le réseau et les télécommunications, la savonnerie, le transport, la logistique et les activités de transformation des aliments venant des exploitations agricoles et maraîchères aux produits industriels.

« Nous allons transférer à nos apprenants la technologie de la pérennisation de la consommation des fruits locaux sous forme de boissons. Ces produits ont des effets thérapeutiques et sont vendus à moindre frais », a indiqué un formateur.

%

Depuis 2016, année dédiée à l'agriculture et à l'élevage, l'AJCD forme et accompagne les jeunes entrepreneurs congolais à l'extension de leurs activités. « Le travail et surtout l'exercice d'un emploi rémunéré conservent un pouvoir intégrateur fondamental dans une société où l'emploi procure à la fois des relations sociales, des revenus considérés comme les plus légitimes, et un sentiment d'utilité, de mérite personnel », a indiqué Naomie Batoum, formatrice à l'AJCD.

L'AJCD pour l'entrepreneuriat des jeunes est parmi les structures qui luttent contre le chômage en milieu juvénile. A travers les projets de formation entrepreneuriale, cette organisation soutient la croissance et le développement économique par l'entremise des innovations. Les formations qu'elle organise aident à l'insertion professionnelle et permettent chaque année d'accompagner les jeunes exclus du marché du travail à retrouver une situation professionnelle stable et valorisante. Enfin, elles facilitent les jeunes désoeuvrés à s'inscrire dans une dynamique positive d'insertion et les aident à obtenir leur place dans le monde du travail.

« Nos formations ont une durée de plusieurs mois et sont attestées par l'organisation associative qui délivre un certificat à chaque apprenant par la suite », a assuré Rucha Ngakala, au terme du lancement de ce projet d'insertion juvénile.