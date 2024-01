Afrique: Les grands gardiens font les grandes équipes - «Air Ben Saïd» prêt pour le décollage

Avec sa souplesse féline et son autorité dans sa zone, Bechir Ben Saïd, portier N°1 du Team Tunisie, pourrait, en cette CAN, constituer l'atout maître des Aigles de Carthage. Et pas seulement contre les Bafana Bafana ou les Aigles du Mali, mais aussi face aux Braves Warriores de Namibie, notre premier adversaire demain.

Quasiment imbattable sur les balles aériennes, Ben Saïd, longiligne portier, porte comme d'autres joueurs les espoirs de tout un peuple. Chose exceptionnelle chez ce grand gardien, il est d'une grande agilité et se montre très habile à détourner les balles à ras de terre, grâce surtout à sa souplesse. Aussi, son placement sur les tirs adverses est si imprévu, si naturel qu'il semble attirer le ballon. Sa présence dans la cage a d'ailleurs découragé plus d'un d'attaquant adverse en Ligue 1, et même en compétition continentale l'année dernière. Tout cela, ce sont les qualités d'un dernier rempart qui évolue sur sa ligne de but et qui aime aussi occuper tout l'espace de sa surface. Du côté des Bleus, au Mustapha Ben Jannet, il s'est toujours accordé à vraiment soigner sa relance, pour apporter une solution à ses coéquipiers de champ.

Premier de cordée

Des arrêts décisifs, des gestes uniques, des ratés parfois, le tout, toujours discrètement en fin de compte, sans faire de vague, Ben Said construit sa réputation au Ribat et pas seulement à Monastir. Pas vraiment un monstre physique, en dépit de sa taille imposante, il ne craint pas pour autant les chocs. Avec ses sorties aériennes de grande classe, son sens du placement, son agilité et sa capacité à sortir au-devant de l'attaquant, Ben Saïd est l'un des gardiens les plus complets de sa génération. Très vif aussi dans les plongeons au sol, l'ex de la Zliza, 29 ans, passé à l'USM en 2018, a forcément fait du chemin depuis sa première cape, fin d'année 2021 où il avait été retenu pour participer à la Coupe arabe organisée au Qatar.

Depuis, même s'il n'a pas foulé les pelouses du Qatar, il est devenu membre permanent du Team Tunisie, prenant ensuite du galon lors de la dernière CAN et lors du Mondial. Aujourd'hui, aux côtés des autres portiers que sont Moez Hassen et Aymen Dahmen, Ben Saïd, premier de cordée, s'apprête à être le chef de sa défense et à prendre une part prépondérante dans la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale, et beaucoup plus si les planètes sont alignées...