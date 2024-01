Afrique: CAN2023/ Velud - « Nous sommes capables d'aller plus loin dans cette compétition »

Le sélectionneur du Burkina - Faso, Hubert Velud a animé une conférence de presse à la veille de la première rencontre des Étalons face à la Mauritanie, prévu demain à 15h GMT. L'ancien entraîneur de l'USM Alger révèle qu'il est très ambitieux et aspire à faire au moins comme en 2021 au Cameroun ou le Burkina - Faso avait terminé quatrième.

« Je suis venu au Burkina Faso en connaissance de cause, l'équipe avait terminé 4e lors au Cameroun, la barre a été placée très haute. Il y'a d'autres sélections fortes dans cette CAN. Avec la cohésion et l'envie qui nous anime nous sommes capables d'aller loin. Nous devons d'abord réaliser le premier objectif à savoir passer au prochain tour, après tout reste possible », a indiqué Velud en conférence de presse.

Et d'enchaîner : « C'est difficile de dire qu'on est là pour remporter le trophée, mais nous sommes très ambitieux et orgueilleux. Nous sommes conscients de la cohésion de notre groupe et de son potentiel, à nous d'exprimer ça sur le terrain».

« Avant l'Algérie, on doit affronter la Mauritanie! »

Interrogé sur le match de samedi contre l'Algérie, Hubert Velud n'a pa voulu trop s'étaler sur le sujet, préférant se concerter sur le match inaugural de son équipe contre la Mauritanie.

« Je connais la mentalité des Algériens et leur soif de victoire, mais je m'attache beaucoup à mon équipe. En effet , je suis concentré sur mon groupe beaucoup plus que les autres adversaires. Comme je vous ait dit, on est beaucoup plus focus sur le match de demain».