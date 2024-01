Afrique: CAN 2023 - Le message de Samuel Eto'o aux Lions avant Cameroun-Guinée

À quelques heures du match entre le Cameroun et la Guinée, le président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), Samuel Eto'o a envoyé un message fort aux Lions Indomptables qui démarrent leur Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 ce lundi.

Cinq fois champion d'Afrique et médaillé de bronze lors de la dernière édition qu'il a organisé, le Cameroun est tout en haut de la liste des plus grands favoris de cette CAN 2023. Même si Rigobert Song et ses hommes ont déçu durant leur préparation, le Cameroun a souvent été redoutable en Coupe d'Afrique des Nations.

À l'occasion de leur entrée en lice face au Syli National de Guinée ce lundi (17h00, heure locale), les Lions Indomptables qui ont reçu dimanche soir la visite du président de la Fecafoot Samuel Eto'o, ont bénéficié de ses conseils d'aîné et d'ancien capitaine de la sélection. « Le groupe vit extrêmement bien et je profite de la présence du ministre pour vous dire merci énormément les gars. Depuis bientôt deux ans ma préoccupation était comment le groupe allait vivre. À l'époque j'avais utilisé une phrase que certains avaient mal interprété, un groupe humainement bon.

La première victoire d'un groupe est quand on accepte de vivre ensemble car la compétition elle est longue. Ce que nous sommes entrain de voir on ne le voyait pas depuis plusieurs mois. Et je vous dis bravo pour ça. Monsieur le sélectionneur, bravo car vous avez trouvé la formule pour que ce groupe nous montre qu'ils veulent faire un voyage ensemble. Je sais que c'est pas facile mais sachez que vous pouvez le faire et vous allez le faire. Je vous souhaite très bon match », leur a-t-il dit dans des propos relayés par AllezLesLions.

Et comme si cela ne suffisait pas, « Papa » Eto'o s'est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux cette fois-ci. «Au moment où vous entrez dans la compétition, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses: BONNE CHANCE, et que le bonheur, la joie de vivre ensemble que vous affichez depuis, ne vous quitte jamais. Nous aimons vous voir heureux », a écrit l'ancien n°9, double champion d'Afrique (2000 et 2002).