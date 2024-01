Afrique: CAN 2023 - Yamoussoukro prie pour ces deux pays et souhaite l'élimination du Cameroun

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein dans toute la Côte d'Ivoire. A Yamoussoukro, ville où est logée la poule C (Cameroun, Gambie,Guinée,Sénégal), les habitants ont déjà choisi les pays qu'ils supporteront. S'il y a un fait qui marque, c'est que la plupart des habitants de cette ville souhaitent une élimination dès le premier tour du Cameroun.

Lundi 15 janvier, jour de match. Le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, considéré comme celui de la mort, débutera la compétition. A 14h, le Sénégal rencontrera, la Gambie. Plus tard, à 17h, le Cameroun sera opposé à la Guinée.

Ici les habitants sont déjà dans la ferveur de la CAN. Ils sont contents d'accueillir ces quatre nations. Ils sont aussi supporters.

En effet, la plupart des populations de ville ont déjà choisi les pays qu'ils supportent. Le Sénégal et la Guinée sont plébiscités. Les champions d'Afrique en titre ont la côte dans cette ville, capitale politique de la Côte d'Ivoire.

Rencontrés dans un maquis au centre-ville , des Ivoiriens qui suivaient ce dimanche le match Ghana - Cap-Vert se sont prononcés sur les rencontres qui se dérouleront le lendemain dans leur ville. Sur plus d'une vingtaine de personnes interrogées, les 18 supportent le Sénégal, les deux autres sont pour la Guinée.

A la Gare UTB de Yamoussoukro, les passagers et les travailleurs prient pour les victoires de la Guinée et du Sénégal.

En effet, une forte colonie guinéenne est présente dans cette ville. Quelques minutes près de la gare, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant une pâtisserie pour suivre la supercoupe d'Espagne. Quand il leur est demandé quel pays elles supportent, toutes sans exception ont répondu le Sénégal et la Gambie. Un fait assez moins insolite beaucoup de Yamoussoukrois souhaitent une élimination du Cameroun. Pour eux, le Cameroun ne doit sortir de son groupe. "Les Camerounais nous souhaitent du mal quand on joue(ndlr les Ivoiriens). Ils supportent toujours nos adversaires. Chez eux, lors de la dernière CAN, ils ont jubilé comme s' ils avaient la CAN quand on nous a éliminés. On prie pour leur défaite mêm" nous disent un groupe de jeunes ivoiriens

Ce lundi matin nous avons fait un tour dans la ville. Le constat est le même que la veille, ce lundi à Yamoussoukro. Des élèves rencontrés près du grand lycée scientifique prient pour la victoire du Sénégal et de la Guinée. Quand on leur parle du Cameroun, tous unanimes veulent une défaite des Lions Indomptables. "Ils n'ont qu'à rentrer au plus vite ces chats domptables" nous confie un jeune lycéen comme pour ironiser sur le surnom des Lions Indomptables.

A la grande avenue de Yamoussoukro, sur plus d'une trentaine de personnes interrogées presque tout le monde souhaitent la victoire pour les Lions de la Téranga et du Syli National. Une dame vendeuse de poissons nous dit qu'elle souhaite une finale Sénégal -Côte d'Ivoire.