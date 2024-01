Afrique: Développement de l'Afrique - Les premiers diplômés du Centre d'études prospectives reçoivent leurs parchemins

Vingt-cinq (25) jeunes ivoiriens issus de la cohorte de 100 jeunes africains ont été formés au leadership et à la gouvernance, au Centre d'études prospectives (Cep), en partenariat avec Swiss Umef University en Suisse (cours en ligne) et l'international libéral.

Ils ont reçu leurs diplômes de fin de formation lors de la cérémonie de graduation qui a eu lieu le 9 janvier 2024, à Abidjan-Cocody. C'était en présence de plusieurs ministres, membres de l'équipe fondatrice de ce centre. Cette journée marque également la rentrée solennelle 2024 de cette université.

« Nous nous sommes donnés pour mission d'équiper l'Afrique à travers des outils nécessaires pour relever ses défis de développement par l'élaboration de politiques efficaces, la promotion de la prospective et la réflexion stratégique comme moyens de planification du développement et d'influence sur les débats nationaux et internationaux. Le Cep s'est engagé alors à être la voix et le moteur de changement, proposant des politiques innovantes et une vision prospective pour notre continent », a déclaré Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, président du Conseil d'administration du Cep.

Revenant sur les raisons de la création de ce centre de recherche, le ministre Sidi Touré a indiqué qu'il constitue une réponse africaine face aux turbulences mondiales. « Avec la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien perturbant l'équilibre géopolitique, l'intensification du changement climatique menaçant notre environnement et le tourbillon des coups d'Etat en Afrique de l'ouest, c'est la voix d'une Afrique qui refuse d'être spectatrice, mais actrice de son destin », dira-t-il.

Selon lui, le Centre d'études prospectives représente désormais une force de transformation du continent. « En deux ans, nous nous sommes positionnés comme l'un des Think tank avec lequel il faudra désormais compter dans l'univers de la recherche, l'analyse et le dialogue sur les enjeux africains et mondiaux. Le Cep est notre boussole, guidant ce continent vers un avenir où il est maître de son destin », a-t-il dit.

Aussi, dira-il, la création de ce centre démontre son engagement à aborder des questions régionales de grand intérêt avec une perspective profonde et éclairée. « La cérémonie de graduation représente la concrétisation de notre vision pour l'avenir de l'Afrique. Chaque diplômé de notre université partenaire, Swiss Umef University, est un ambassadeur de cette vision, doté des connaissances et des compétences nécessaires pour influencer positivement le développement socio-économique du continent », a-t-il soutenu.

Au nom des récipiendaires, Idrissa Ouattara a exprimé sa gratitude au Cep et à Swiss Umef University pour cette formation enrichissante. Avant de plaider pour leur intégration dans l'administration ivoirienne pour faire valoir leurs compétences acquises.

Dans la conférence inaugurale qu'il a prononcée sur le thème : « Gouvernance politique, sécuritaire et économique dans l'espace Cedeao : quel rôle pour la Côte d'Ivoire ? », Dr Bangali N'Goran, maître de Conférences en Histoire, Relations internationales, enseignant-chercheur à l'Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa, et à l'Académie de guerre de Zambakro, a invité la Côte d'Ivoire a adopté une position de stratège d'Etat pivot plutôt qu'une position de moraliste si elle veut maintenir sa position d'influence au sein de l'hinterland et dans l'Uemoa.

Fondé le 25 octobre 2021, le Cep est un Think tank dédié à la promotion des politiques de développement. La vision du Cep est celle d'une Afrique forte, autonome, et résolument tournée vers l'avenir.

Une correspondance particulière de E.Y