Maroc: Une mission américaine en prospection à Casablanca

Des membres de la NASDA se sont entretenus avec les acteurs privés des secteurs agricole et agroalimentaire marocains

L'Association nationale des départements de l'agriculture des États-Unis (NASDA) a effectué une visite, jeudi à Casablanca, au cours de laquelle les membres de la mission américaine se sont entretenus avec les acteurs privés des secteurs agricole et agroalimentaire marocains.

Organisée par la section agricole de l'ambassade des États-Unis à Rabat, en partenariat avec la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AmCham), cette rencontre a été l'occasion pour les opérateurs marocains de s'informer sur les dernières tendances du marché américain et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales entre les deux pays.

La délégation de la NASDA, présidée par son CEO et ancien sous-secrétaire d'État à l'agriculture des États-Unis, Ted McKinney, qui effectue sa première visite au Maroc, est composée de représentants des départements agricoles des États de l'Illinois, du Kansas, de la Caroline du Sud et du Massachusetts.

"Le but de notre visite est d'étendre notre portée dans la compréhension de ce que font les États-Unis dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire", a souligné M. McKinney dans une déclaration à la MAP, notant que la NASDA s'intéresse de près aux activités marocaines et souhaite comprendre les méthodes et procédés nationaux.

%

Et d'ajouter : "Nous souhaitons comprendre à quoi ressemble le système alimentaire marocain, quels sont les intérêts des producteurs et qu'aimeraient-ils faire en termes de commerce avec les États-Unis ?". "C'est justement une occasion pour nous d'être au Maroc pour faire connaissance avec les institutions et les acteurs privés", a-t-il dit.

M. McKinney a, en outre, appelé à préparer le terrain pour une coopération renforcée entre les deux pays et à maintenir la cadence des échanges engagés lors de ce voyage par un échange de visites de délégations des deux pays, se disant enthousiaste quant à l'immensité du potentiel de coopération qui existe entre le Maroc et les États-Unis en matière agricole.

Pour sa part, l'attaché agricole de l'ambassade des États-Unis à Rabat, Benjamin Rau, a expliqué que cette visite a pour objectif de promouvoir le commerce bilatéral et de présenter à la délégation américaine, composée de personnalités de premier plan, les opportunités de commerce et d'investissement qui existent au Maroc.

A ce titre, M. Rau a mis en lumière la stabilité du climat d'affaires au Maroc, ainsi que les projets ambitieux visant à faire du Royaume un exportateur de produits agricoles et agroalimentaires de premier plan dans toute la région, notamment vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne.

"L'idée est donc de rapprocher au plus près les opérateurs américains aux opportunités qui existent au Maroc", a-t-il ajouté.

La directrice de l'AmCham, Rabia El Alama, s'est, de son côté, félicitée de la réussite de cette rencontre de networking entre les représentants de la NASDA et les membres de la Chambre de commerce opérant dans l'agriculture et l'agroalimentaire au Maroc, notant que l'objectif derrière cette initiative est de promouvoir le commerce bilatéral.

"Aujourd'hui, il y existe de réelles opportunités d'affaires entre le Maroc et les États-Unis, surtout que les deux pays ont ratifié en 2024 un accord de libre-échange entré en vigueur en 2006", a relevé M. El Alama, soulignant l'importance de la coopération dans l'agritech et la recherche & développement pour pallier les défis climatiques communs auxquels sont confrontés le Maroc et certains États américains.

La NASDA (National Association of Department of Agriculture) est l'association de tous les départements agricoles des États-Unis. Elle comprend 50 départements et a pour mission de promouvoir les produits de ces États, la recherche, la santé alimentaire et le commerce bilatéral.