Ethiopie: La CUA appelle à la solidarité et à l'unité en forgeant des stratégies viables afin de réaliser l'agenda 2063.

<strong>Addis Abeba, — :- Au milieu des défis qui touchent le continent, la Commission de l'Union africaine (CUA) a exhorté aujourd'hui les Africains à renforcer leur solidarité et à construire leur unité en forgeant des stratégies viables pour réaliser l'agenda 2063.

Cet appel a été lancé lors de l'ouverture de la 47ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP) de l'Union africaine, un organe crucial qui prépare le terrain pour les décisions du bloc panafricain.

S'adressant à l'ouverture de la réunion à Addis-Abeba, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a souligné les défis multiformes auxquels l'Afrique est confrontée, notamment les conflits internes et les crises humanitaires au Soudan, à l'est de la RDC et au-delà, tout en reconnaissant les répercussions mondiales des tensions entre la Russie et l'Ukraine ainsi que les conflits israélo-palestiniens.

Il a exhorté le comité des représentants permanents à élaborer une stratégie qui permettra au pan- Le bloc africain maintient sa direction vers l'objectif 2063.

Selon lui, la paix, la sécurité, le développement et l'intégration sont les éléments essentiels de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le président a réalisé les énormes tâches qui nous attendent et qui nécessitent du dévouement, du dévouement et un partenariat pour être réalisées.

%

L'ordre du jour comprend le rapport sur les questions administratives, budgétaires et financières, la coopération multilatérale, les questions humanitaires, le rapport de la commission technique spécialisée et ceux de la commission et des organes, la crise interne et récurrente du Parlement panafricain dans les institutions et préparation de l'ordre du jour du conseil exécutif et de l'assemblée.

Notant que l'élection des membres de la nouvelle commission fait partie de la réforme institutionnelle de l'Union, il a révélé que l'année 2024 est destinée à préparer la campagne pour l'élection de la nouvelle direction de la commission au début de l'année prochaine.

Le président du Comité des représentants permanents (COREP) de l'Union africaine, Usman Yoseph, a déclaré que, quelles que soient les origines des défis en Afrique et dans le monde, la solidarité et la tolérance devraient être les seules armes de dialogue pour assurer une coexistence pacifique.

La session devrait examiner tous les types de rapports de la commission, des organes, des sous-comités ainsi que de la réforme de l'organisation et de l'évaluation du premier plan décennal de l'agenda 2063 et du lancement d'un plan décennal similaire.