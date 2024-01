Afrique: CAN 2024 - Le Sénégal serein et victorieux pour son entrée en lice contre la Gambie

Pas de problème pour les premiers pas du champion d'Afrique en titre dans cette Coupe d'Afrique des nations 2024 en Côte d'Ivoire. Opposés à leurs voisins gambiens, lundi 15 janvier à Yamoussoukro, les Sénégalais n'ont pas tremblé et l'ont emporté facilement sur le score sans appel de 3-0.

Avec la pression du champion sortant, le Sénégal se savait attendu face à la Gambie, son premier adversaire du groupe C de cette CAN 2024. Dimanche, à la veille de cette rencontre, le capitaine Kalidou Koulibaly avait prévenu que lui et les siens seraient prêts et sérieux face à leurs cousins gambiens. Et les Sénégalais ont répondu présents, sous le soleil et la chaleur de Yamoussoukro.

Vêtus de leur tunique blanche et disposés en 3-4-3 avec un trident offensif Mané-H. Diallo-Sarr, les Lions n'ont pas perdu de temps. Servi dans la surface par Sadio Mané, le milieu de terrain Pape Gueye a ouvert le score d'un plat du pied bien placé (4e).

Dominés dans le jeu, privés de ballon, les Scorpions gambiens ont réagi avec un coup franc de Musa Barrow, passé proche de la lucarne d'Édouard Mendy. Mais tandis que la retransmission télévisée de ce premier acte cafouillait en raison de problèmes techniques, un fait de jeu a quasi scellé le sort de ce match juste avant la pause.

Sarr éteint une Gambie en infériorité numérique

Auteur d'une grosse faute sur Lamine Camara, le Gambien Ebrima Adams a d'abord été averti. Mais après avoir revu les images, l'arbitre marocain Redouane Jiyed est revenu sur sa décision et a décidé d'exclure le milieu de terrain (45+8e). Menée au score et réduite à 10 contre 11, la Gambie voyait alors ses chances se réduire à peau de chagrin.

Et comme pour enfoncer le clou, le Sénégal a profité de la situation pour faire le break. Trouvé dans la profondeur par Ismaïla Sarr, Lamine Camara a trompé le portier Baboucar Gaye d'un tir croisé (52e). Pour les hommes de Tom Sainfet, le rêve d'un résultat positif était alors inaccessible. Dans les dernières minutes, le même Camara a corsé l'addition d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne, à l'entrée de la surface (86e).

Entame de CAN idéale donc pour le Sénégal, vainqueur logique d'une Gambie désarmée. Les Lions rassurent et peuvent aborder le choc de la deuxième journée face aux Lions indomptables du Cameroun, le 19 janvier toujours à Yamoussoukro, avec le plein de confiance.