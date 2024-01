Cote d'Ivoire: Humanitaire- Madame Dominique Ouattara échange avec des athlètes américaines

La Première Dame, Madame Dominique Ouattara a reçu en audience Son Excellence Madame Jessica Davis Ba, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire, le lundi 15 janvier 2024, à son Cabinet à Cocody.

Selon les services du cabinet de la Première Dame, cette réunion a été marquée par la présence de deux personnalités éminentes du basketball américain, Mesdames Lisa Leslie et Chiney Ogwumike, accompagnées de membres de leur délégation.

La visite de ces athlètes américaines en Côte d'Ivoire est liée au soutien des États-Unis à la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2023), organisée avec succès par la Côte d'Ivoire dont la cérémonie de lancement a eu lieu, le samedi 13 janvier au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé.

L'initiative de cette rencontre, menée par Son Excellence Madame Jessica Davis Ba, vise à permettre à ces sportives de haut niveau de découvrir l'engagement humanitaire de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. L'objectif ultime étant d'explorer des opportunités de collaboration entre les initiatives humanitaires dirigées par la Première Dame et les icônes du basketball américain.

Sem Jessica Davis Ba, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique a présenté l’objet de cette visite. « La Première Dame a été vraiment gentille d’accepter de recevoir ces deux icônes américaines. Il s’agit de Lisa Leslie et de Chiney Ogwumike. Ce sont vraiment des exemples de l’excellence américaine qui ont gagnés des médailles d’or. Elles sont des championnes dans le basketball. Elles sont aussi des championnes dans la vie. Elles sont venues pour montrer des modèles d’excellence. » a dit la diplomate américaine. Avant d’ajouter : « Nous avons échangé avec Madame la Première Dame sur comment nous pouvons faire plus ensemble avec elle dans le cadre de sa Fondation pour faire connaître la Côte d’Ivoire dans le domaine sportif et dans les autres domaines d’activités. Mais surtout pour elles afin qu’elles puissent utiliser leurs plateformes et leurs réseaux pour aider les jeunes ivoiriens surtout les jeunes femmes pour ouvrir les portes et les opportunités »

Au cours de cette audience, des discussions ont porté sur les actions humanitaires menées par Madame Dominique Ouattara, mettant en lumière son dévouement envers des causes telles que l’autonomisation des femmes, la lutte contre le travail des enfants, l'éducation et la santé. En effet, la Première Dame a présenté successivement son engagement à la tête du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), son combat pour l’autonomisation des femmes à travers le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire et son combat pour le bien-être des enfants et des femmes à travers la Fondation Children Of Africa.

Les athlètes américaines ont exprimé un intérêt à contribuer positivement à ces efforts et à utiliser leur influence pour soutenir des projets humanitaires en Côte d'Ivoire. Elles ont pu découvrir tout le travail abattu par la Première Dame.

Notons que Madame Leslie Lisa est une joueuse de basket-ball américaine évoluant au poste de pivot. Madame Leslie Lisa a un brillant palmarès. Elle est la première joueuse de basket-ball à avoir remporté quatre titres olympiques consécutifs. Elle est également triple championne du monde. Double championne de la Women's National Basketball Association (WNBA) avec les Sparks de Los Angeles. Elle détient le plus grand nombre de titre de MVP (Most Valuable Player) de la WNBA (Women National Baskeball Association). Double MVP des Finales, elle a remporté trois titres de MVP des WNBA All-Star Game. En 2015, elle est introduite au Basketball Hall of Fame. Et en 2022, elle intègre le FIBA Hall of Fame.

Madame Chiney Ogwumike est également une basketteuse. En 2014, elle a été sélectionnée en première position de la draft WNBA 2014. Elle est nommée All-American par la WBCA et McDonald's. Elle participe au WBCA High School All-America Game 2010, où elle inscrit 24 points et remporte le titre de MVP de l'équipe blanche. Depuis 2022, elle joue avec les Sparks de Los Angeles.

Légende photo : La Première Dame Dominique Ouattara en compagnie de la délégation américaine( Photo : Bamba M.)