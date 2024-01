Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Janvier 2024

Cote d’Ivoire : Affaire « billetterie de la Can 2023 » - Mambé promet régler problème dans 48 h

« La billetterie est l'affaire de la Caf. Mais nous avons constaté que lors des premiers matchs, beaucoup de problèmes ont été posés. Nous prenons le problème en main et vous verrez les résultats les 48 heures », a promis, ce lundi 15 janvier, le premier ministre Robert Beugré Mambé, en charge des Sports et du cadre de vie.Le Chef du gouvernement s'est prononcé depuis Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte f'Ivoire où il a suivi le match de la poule C, entre le Sénégal et la Gambie.« Nous avons tenu à venir au nom du gouvernement et du Chef de l’Etat parce qu’il est important que nous prenions toutes les dispositions, que nous vérifions que les dispositions prises sont respectées », a-t-il insisté. (Source : fratmat.info)

Niger : Tahoua- Le collectif des associations islamiques rejette la laïcité dans la future constitution

Le collectif des associations islamiques de la région de Tahoua a organisé l’après-midi du dimanche 14 janvier 2024 à la tribune officielle, un prêche suivi d’invocations (Al Qunut) en faveur de la patrie. Le collectif des associations islamiques a rendu publique en même temps une déclaration lue par le secrétaire général de Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l’appel (Raida) M. Abdoul Aziz Ibrahim. Dans cette déclaration la communauté musulmane de la région de Tahoua, en prélude au forum national, a fait des propositions parmi lesquelles la soustraction de la laïcité dans la future constitution du Niger. Le collectif des associations islamiques demande aux autorités de la transition de tenir compte pendant les assises nationales de la forte islamisation du peuple nigérien, d’abroger la loi sur l’exercice du culte, de prendre une loi qui criminalise les LGBTQ. Le collectif demande également de revaloriser le statut de la chefferie traditionnelle, d’introduire l’éducation islamique dans le système éducatif à tous les niveaux, d’adapter le programme scolaire à nos réalités religieuses et culturelles et l’arabe comme deuxième langue officielle du Niger. (Source :anp)

Burkina Faso : Coopération- Le Premier ministre décline les priorités de la transition à la Banque mondiale

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a reçu en audience, le lundi 15 janvier 2024, une délégation de la Banque mondiale, conduite par sa directrice des opérations pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, Clara de Souza. Elle a réaffirmé la disponibilité de l’institution de Bretton Wood à accompagner le Burkina Faso dans ses différentes priorités de développement.Au cours des échanges, le Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a fait savoir que les besoins du Burkina Faso se situent essentiellement dans le domaine des infrastructures, de l’agriculture et de l’élevage, du secteur de l’éducation, et prioritairement dans la lutte contre le terrorisme. (Source : aouaga.com)

Guinée : Football/Can 2023- La Guinée tient tête au Cameroun ( 1-1)

Le Syli national de Guinée a tenu en échec ( 1-1) les Lions indomptables du Cameroun lundi soir au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Cette rencontre comptant pour la première journée des phases de groupe dans la poule C de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can) de football , s’est déroulée devant des milliers de spectateurs.Les hommes de Kaba Diawara ( coach de la Guinée ) ont été les premiers à afficher leurs intentions dès l’entame de la rencontre en ouvrant le score sur un but inscrit par Mohamed Bayo à la 10ème minute ( 1-0).En supériorité numérique à la deuxième mi-temps, les poulains de Rigobert Song accentuent le pressing sur les guinéens et inscrivent le but égalisateur ( 1-1) à la 51éme minutes de jeu grâce à un coup de tête de Franck Magri sur un centre de Georges Kevin Nkoudou. ( Source : abangui.com)

Sénégal : Can 2023- Le pays lance idéalement son tournoi par une nette victoire sur la Gambie 3-0

Une très bonne entrée en matière pour les Lions de la Téranga du Sénégal, champions d’Afrique en titre, ce lundi 15 janvier 2024, dans la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023.Les joueurs de Aliou Cissé ont confirmé leur rang de favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations en battant sèchement les Scorpions de la Gambie sur la marque de 3 buts 0. Le premier but de la rencontre a été inscrit par Pape Guèye, idéalement servi par Sadio Mané, à la 4e minute de jeu. Le score n’évoluera pas jusqu’à la pause qui interviendra sur un fait de jeu qui verra le défenseur gambien Ebou Adams écoper d’un carton rouge après un mauvais geste sur Lamine Camara.Le retour des vestiaires sera l’occasion pour Lamine Camara, le jeune sénégalais de 20 ans évoluant au Fc Metz, de se mettre en évidence à deux reprises. D’abord à la 52e minute, sur un relais avec Ismaïla Sarr, Lamine Camara dépose un tir croisé imparable pour le portier gambien. Le Sénégal menait alors 2-0. Avec cette nette victoire, les Lions de la Téranga affichent un visage sérieux et concentré dans un groupe C très relevé. (Source : adakar.com)

Mali : Situation socio-politique- Ces acteurs ont-ils perdu la voix ?

Du début de la transition politique au Mali à maintenant, certains animateurs du landernau politique n’ont plus la même réaction. S’ils étaient bouillants avant, au moment où nous sommes, ils observent un silence de cimetière face à la situation. Qu’est-ce qui explique ce calme olympien de ceux qui avaient l’habitude de secouer le cocotier ? Depuis le début de la transition, le torchon n’a jamais cessé de brûler entre les autorités et la classe politique. A l’orée de l’avènement de la transition, des fronts ont été érigés pour demander une transition de courte durée. C’était le moment où la classe politique et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) soufflaient dans la même trompette. Des voix se sont levées parmi lesquelles celle de Mohamed Ali Bathily, l’un des tombeurs du régime d’Ibrahim Boubacar Keita et membre influent du M5-RFP Malikura.

Togo : Politique nationale- Nathaniel Olympio n’est d’accord sur rien

Chaque formation politique y va de ses commentaires à propos des prochaines élections. Le sujet commence à tourner en rond. Dernier à s’exprimer, Nathaniel Olympio, le président du Parti des Togolais (PT, opposition). « Pour nous, les élections sont juste un chiffon rouge que le pouvoir agite périodiquement, un chiffon vers lequel, comme des taureaux, les partis politiques foncent et s’entrechoquent parce que chacun veut donner le premier coup de tête. C’est l’image que l’organisation des élections donne au Togo », a-t-il déclaré dimanche. (Source : alome.com)

Cameroun : Can 2023- André Onana en Côte d’Ivoire mais loin des siens

Le portier camerounais André Onana, est arrivé à Abidjan, ce lundi 15 janvier 2024 04h 55 minutes, après avoir décidé de jouer le derby, opposant son club Manchester United à Tottenham hier dimanche. Pour lui qui est un pion indispensable pour les camerounais qui entrent en lice à 17h ce soir face à la guinée, Onana risque de rater ce premier match important pour son équipe. Son avion n' a malheureusement pu atterrir à Yamoussoukro, (ville ou est logé le Cameroun pour la compétition) comme prévu en vue des conditions météorologiques de la ville et est retourné à Abidjan dans l'immédiat. Le gardien de Red Devil est immobilisé à Abidjan en attendant que la praticité climatique s'arrange, avant de rejoindre ses coéquipiers. (Source : acotonou.com)

Tchad : Désignation de Deby fils comme candidat à la présidentielle- On le voyait venir et il est arrivé

On le voyait venir et il est enfin arrivé avec ses godasses. Le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Deby , puisque c’est de lui qu’il s’agit, sera candidat à sa propre succession. Il a, en effet, été désigné pour porter les couleurs du Mouvement patriotique du salut (MPS) réuni en congrès le 13 janvier dernier à N’Djamena. Cela n’a rien d’étonnant. Car, depuis l’organisation, dans les conditions que l’on sait, du Dialogue national inclusif souverain (Dnis), bien des observateurs s’attendaient à ce que Deby fils troque le treillis contre le costume. Par contre, ce qui a surpris plus d’un, c’est la désignation de Mahamat Idriss Deby comme candidat à une présidentielle dont la date n’est pas encore connue et ce, alors même que les organes chargés de conduire le processus électoral n’ont pas encore été mis en place. (Source : Le Pays)