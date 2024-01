Algérie: CAN2023 / Belmadi (Coach Algérie) » Nous sommes très déçu du résultat »

C'est un Djamel Belmadi déçu que nous avions rencontré en conférence de presse d'après- match, après le nul concédé face à l'Angola pour le compte du match inaugural de la poule D.

Pour le coach des Fennecs, son équipe a été puni dans un moment de faiblesse

« Apparemment ce n'est pas le résultats qu'on espérait. On voulait démarrer fort cette coupe d'Afrique et remporter les trois points. On savait qu'était face à une équipe difficile à jouer. J'estime que ce nul n'est pas maitrisé au regard à la possession ou aux occasions de buts, j'ai mal à avaler ça», a déclaré d'emblée Belmadi.

L'équipe d'Algérie a laissé le monopole du jeu aux Palancas Negras en secondé période, Belmadi a un autre avis.

« Je ne pense pas que ça soit une deuxième mi-temps complètement maîtrisée par l'Angola. On n'aurait dû faire le break et être tueur dans la surface de réparation, on n'a pas fait le break, cette équipe angolaise espérait. Notre temps faible n'a pas duré, mais malheureusement, nous avons encaissé durant cette période justement et ils ont marqué sur penalty. C'est vrai que c'est douloureux, c'est cruel. J'explique ce résultat par notre moment faible, on s'est fait punir. On voulait gagner pour se mettre dans de bonne disposition ».

« Bounedjah et Belaili ont bien remplis leur rôles»

En répondant à notre question sur le rendement du buteur de l'Algérie, Baghdad Bounedjah et du revenat en sélection, Youcef Belaili, Belmadi a indique que « Bounedjah était très efficace, il a gêné les défenseurs, il a marqué aussi un deuxième but refusé à juste titre. Pour ce qui est de Youcef (ndlr; Belaili), Il était très intéressant sur le jeu, je trouve qu'il a été productif, efficace, il a animé son couloir gauche. Il a beaucoup combiné sur le couloir gauche avec Ait Nouri. Il a beaucoup trouvé Bounedjah aussi. Je dirai qu'il avait un impact positif, après à un certain moment en seconde période il a fléchît physiquement, et c'est tout à fait normal après la charge de travail effectué au Togo. A l'image de d'autres joueurs aussi », a t-il conclu.