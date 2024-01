Afrique: CAN 2023 - L'Algérie accrochée par l'Angola pour ses débuts (1-1)

L'Algérie débute la Coupe d'Afrique des Nations par un nul (1-1) face à l'Angola. Après un premier acte maîtrisé où Bounedjah a marqué, les Fennecs ont vu les Angolais revenir au score par un penalty de Mabululu.

Les Algériens sont bien entrés dans la rencontre avec envie et détermination. Dès la 8e minute, Chaibi à droite dans la surface angolaise tente la volée du droit. Celle-ci passe au-dessus des cages de Neblu. Deux minutes plus tard, Riyad Mahrez lance en profondeur Belaili qui se remet vers l'axe avant de placer une frappe du droit repoussée par Neblu, bien sollicité dans ces premières minutes.

Perturbés dans le jeu, les Angolais misent sur la vitesse de leurs attaquants. Illustration à la 14e minute avec Show qui tente la longue ouverture vers Luvumbo, mais la passe est beaucoup trop longue. Les quelques interceptions angolaises n'ont pas de conséquences sur la défense algérienne en place.

Après avoir multiplié des accélérations infructueuses, l'Algérie trouve enfin la faille à la 19e minute. À la réception d'une sublime ouverture de Belaïli, Bagdad Bounedjah profite d'un raté de Gaspar pour armer une reprise du droit. Jusque-là impeccable, le gardien angolais Neblu est battu. 1-0 !

Cette ouverture du score soulage les Algériens qui n'ont désormais aucune peine à dérouler leur jeu.

Incroyable geste de Bounedjah

Toujours bien entreprenants sur les cotés, les Algériens vont passer à coté du second but à la 25e minute. Et une fois encore, c'est Bounedjah qui est sur le coup. Suite à un nouveau jeu long, le buteur contrôle de la poitrine, et place un retourné acrobatique parfaitement exécuté qui finit dans les filets. L'action est belle, mais il y avait hors-jeu.

Piqués au vif, les Angolais répondent par leur pressing. Sur une longue passe depuis le milieu de terrain, Fredy profite du raté de Bensebaini pour se jeter. Sa reprise de volée passe au-dessus du cadre au grand bonheur de la défense algérienne dépassée sur ce coup.

Mabululu soulage les siens

41e minute, le sélectionneur angolais décide de changer le milieu de terrain Bruno Paz par l'attaquant Mabululu. Une décision qui apporte du sang neuf dans le réseau offensif angolais. C'est d'ailleurs le joueur d'Ittihad Alexandrie (Egypte) qui va apporter du danger dans la défense algérienne.

Trouvé dans la surface algérienne à la 64e minute, Mabululu qui est dos au but est balayé par Bentaleb. Le penalty est sifflé sans hésitation par l'arbitre. L'attaquant lui-même se fait justice et voit son tir taper la transversale, mais la balle rentre bel et bien dans le but au rebond.

Après cette réalisation, les Algériens vont presser pour revenir au score, mais les Angolais réussissent à contrer les velléités offensives des Fennecs.

Feuille de match

Lundi 15 janvier 2024 à 20H GMT, Stade de la Paix (Bouaké)

Coupe d'Afrique des Nations (Phase de groupes, Journée 1 sur 3)

Algérie vs Angola : 1-1

Nombre de spectateurs : 19 740

Arbitre : Idrissa SY (Sénégal)

Buteurs : Baghdad Bounedjah (18e) pour l'Algérie, Mabululu (68e sur Penalty) pour l'Angola

Avertissements : Nurio Fortuna (32e), pour l'Angola, Ramy Bensebaini (48e), Ismaël Bennacer (52e), Youcef Atal (79e) pour l'Algérie

Les équipes :

La composition de l'Algérie : Anthony Mandréa - Youcef Atal (Van Den Kerkhof 80e), Aïssa Mandi, Aït-Nouri, Bensebaini - Nabil Bentaleb (Ramiz Zerrouki 72e)- Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer (Houssem Aouar 80e) , Farès Chaïbi, Youcef Belaïli (Adam Ounas 67e) - Baghdad Bounedjah (Islam Slimani 67e)

Remplaçants : Raïs M'Bolhi, Van Den Kerkhof, Ahmed Touba, Yasser Larouci, Zineddine Belaïd, Mohamed Tougaï, Sofiane Feghouli, Houssem Aouar, Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Adam Ounas, Islam Slimani

Sélectionneur : Djamel Belmadi

La composition de l'Angola : Adilson Da Cruz « Neblu » - Loide Augusto (E. Afonso 79e), Kialonda Gaspar, Jonathan Buatu Mananga, Augusto Carneiro - Zito Luvumbo (F. Milson 78e), Alfredo Ribeiro «Fredy» (M. Keliano 88e), Manuel Show, Keliano Manuel, Felicio Joao «Milson» - Gelson Dala (Zini 88e), Bruno Paz (Mabululu 40e)

Remplaçants : A. Signori, A. Monteiro, E. Afonso, A. Carneiro, B. Mukendi, M. Keliano, Estrela, Zini, Gilberto, J. Bela, Cristovao Paciencia «Mabululu», F. Milson

Sélectionneur : Pedro Gonçalves