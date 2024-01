Afrique: CAN 2023 - Les sélectionneurs du Cameroun et de la Guinée affichent l'optimisme, malgré leur match nul

Yamoussoukro, 15 jan (APS) - Les entraîneurs du Cameroun, Rigobert Song, et de la Guinée, Kaba Diawara, affichaient leur optimisme, lundi, à Yamoussoukro, après leur match nul de la première journée du groupe C de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, 1-1.

"Les trente premières minutes du match ont été assez difficiles. Il faut être vigilant à l'entrée d'une compétition et prendre toutes les dispositions nécessaires [...] Nous avons mal commencé. Nous avons pris un but et cela nous a mis en difficulté", a reconnu Song lors d'une conférence de presse, après le match nul.

Le sélectionneur du Cameroun affirme que son équipe n'a pas été en mesure de dérouler le plan de jeu qu'il avait élaboré.

"Nous en sommes conscients et restons positifs", a toutefois assuré le technicien camerounais.

"Nous allons [...] corriger ce qui n'a pas marché avant le prochain match, contre le Sénégal. Les joueurs et le staff sont conscients de la situation et nous allons essayer de réajuster. Nous ne devons pas douter. Les choses iront mieux. Notre stratégie va marcher au prochain match", a soutenu Rigobert Song.

Son homologue de la Guinée, Kaba Diawara, pense que le carton rouge pris à la fin de la première période a altéré le plan de jeu de son équipe.

"Jouer à 10, avec le jeu que nous avions préparé, était compliqué. Il nous manquait un attaquant. Nous avons donc reculé. Avec les qualités du Cameroun, c'était difficile. Ce point du nul est le bienvenu", a réagi Diawara.

"Nous prenons ce point et nous allons continuer à travailler", a-t-il promis.

Dans le même groupe (C), le Sénégal a battu la Gambie, 3-0.