Sénégal: Présidentielle 2024 - Lancement de l'initiative « Waajal élections », mardi

Dakar — Le bureau d'Oxfam au Sénégal annonce qu'il va procéder, mardi, au lancement de l'initiative dénommée "Waajal élections" (se préparer pour les élections) en vue de renforcer la capacité des journalistes et des influenceurs pour un meilleur traitement de l'information en prélude à l'élection présidentielle du 25 février prochain

La rencontre prévue à partir de 9 heures à la Maison de la presse Babacar Touré, sera marquée par la tenue d'un panel sur le thème « La désinformation en période électorale : quels risques et quelles réponses ? », précise le communiqué transmis à l'APS.

« Waajal élections » est une initiative entreprise dans le cadre du Projet d'appui à un processus électoral apaisé et inclusif (PAPE) dont l'une des composantes concerne « la désinformation et la manipulation à travers les médias traditionnels, les réseaux et médias sociaux pendant la période électorale », soulignent les organisateurs.

Ils expliquent que « l'objectif est, par la réflexion et l'anticipation, d'apporter une contribution collectivement pensée, en identifiant les menaces que peuvent poser la désinformation et la manipulation sur l'unité nationale et la cohésion sociale (...) ».

Le panel sera suivi d'un atelier de formation sur le fact-checking au bénéfice des journalistes et des influenceurs, indique la même source.