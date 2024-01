Soudan: Neuf mois de guerre et toujours pas d'avancée diplomatique

Le conflit entre le chef de l'armée, le général al-Burhan et le leader des forces paramilitaires le général Hamdan Daglo, dit Hemedti, a débuté le 15 avril 2023. Sur le terrain, les affrontements continuent de s'étendre à de nouveaux États.

Khartoum, Darfour, Kordofan, Gezira... Désormais, les combats font aussi rage dans l'État du Nil blanc où le week-end dernier, l'armée a bombardé des positions des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Sur le plan diplomatique, les négociations n'avancent pas. L'organisation régionale Igad a prévu un sommet extraordinaire, jeudi 18 janvier, sur le Soudan, mais la rencontre semble déjà compromise. Le gouvernement soudanais a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet de l'Igad, jeudi.

Depuis des semaines, l'organisation régionale tente d'organiser un face-à-face entre le général al-Burhan et le général Hemedti, afin d'obtenir un cessez-le-feu. Les deux belligérants avaient fini par donner leur accord.

Une première rencontre était prévue fin décembre, mais le leader des paramilitaires, de retour d'une tournée dans six pays africains, s'était désisté à la dernière minute.

Cette fois-ci, c'est le général al-Burhan qui annule sa participation, exigeant une rencontre préalable, condamnant l'appel du secrétaire général des Nations unies au leader des paramilitaires.

Pour le chercheur Suleiman Baldo, aucune solution diplomatique ne semble en vue. Les deux belligérants - initialement persuadés de pouvoir gagner la guerre en quelques jours - sont désormais engagés dans un bras de fer.

Les FSR qui ont étendu leur contrôle sur le Darfour, le Kordofan et Khartoum, et plus récemment sur l'État de Gezira, se battent désormais dans le Nil blanc et Sennar. L'armée, quant à elle, maintient son emprise sur les régions du nord, de l'est et d'une partie du sud.

Alors que le général al-Burhan tergiverse sur une rencontre avec son rival, le général Hemedti, lui, multiplie les contacts et renforce sa stature aux yeux de la communauté internationale, souligne un ancien diplomate canadien.