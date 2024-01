Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat juvénile - La 4e édition du forum jeunesse, paix et développement prévue pour février

La 4e édition du forum jeunesse, paix et développement qui portera sur la formation, le montage et la structuration des projets, l'accompagnement, la recherche et l'obtention des financements d'entreprises est prévue pour le 9 février prochain, sous l'égide de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat.

Le forum se tiendra sur le thème « Comment favoriser l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat ? ». En prélude à cette rencontre, une session de formation sera organisée à l'endroit des jeunes, a indiqué le coordonnateur du groupement des jeunes élitistes congolais (Rjec), Audin Ndongo, lors d'une conférence de presse tenue le 13 janvier à Brazzaville. La particularité de cette édition, a-t-il poursuivi, concerne la formation, le montage et la structuration des projets, l'accompagnement, la recherche et l'obtention des financements d'entreprise, des stages et d'emplois.

Selon Audin Ndongo, cette activité qui se veut pérenne n'est autre que la conséquence logique de leur engagement à éveiller et conscientiser la jeunesse congolaise sur sa place et son rôle dans le développement du pays. Pour lui, « cet engagement s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'appel lancé par le président de la République, dans son message de voeux du Nouvel An, qui a décrété 2024, année de la jeunesse ». Il s'agit pour le Rjec de répondre présent et de s'engager résolument aux côtés des autorités afin d'oeuvrer ensemble pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise.

Par ailleurs, Audin Ndongo a fait le point des éditions précédentes du forum jeunesse, paix et développement. Notons que le Rjec compte en son sein de nombreux Congolais venus des différents départements du pays.