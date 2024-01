Afrique: CAN2023 / Mahrez - « Je suis confiant pour la suite de la CAN»

Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs n'est pas affecté par ce match nul contre l'Angola (1-1), bien au contraire, il reste très confiant pour un retour en force,

« Je pense qu'en première mi- temps , on a bien commencé en maitrisant le jeu. ça se qu'il fallait contre cette équipe. En deuxième mi- temps, on a eu un petit moment de flottement qu'il nous a été fatals. Je crois dix minutes, après ils ont poussé pour égaliser et ils ont eu un penalty. Ce sont les alias du football, ce n'est pas la crise, on retient que du positif, Mais bon, je suis très confiant pour la suite de notre parcours durant cette CAN en tentant de rectifier le tir face au Burkina- Faso», a expliqué le capitaine des Verts.

et d'ajouter «Inshallah on va faire un bon match face au Burkina. En tous cas, comme je vous ait dit, je suis très confiant pour la suite de la compétition, on s'est très bien préparés pour faire un bon tournoi».