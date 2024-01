Congo-Brazzaville: Festival Bonana 2024 - Une clôture avec éclat

Ouverte le 12 janvier, la 8e édition du festival Bonana s'est clôturée en beauté le 13. Entre rire et performance scénique, les dix artistes au programme ont fait valoir leur créativité et leur talent à travers des shows hilarants.

La salle Savorgnan de l'Institut français du Congo (IFC) a connu une ambiance singulière, le samedi dernier, lors de la clôture de « Bonana 2024 ». Initié par Brazza comedy show en début de chaque année, ce festival est devenu une belle occasion pour les artistes de lancer leur année artistique, et pour les moins connus de se faire découvrir par le grand public. Barbara Pamou, directrice déléguée de l'IFC par intérim, a salué la pérennité de ce rendez-vous qui, année après année, est devenu un véritable tremplin pour les jeunes talents de l'humour au Congo. « L'humour qui est devenu incontestablement une vraie richesse culturelle pour notre pays », a-t-elle ajouté.

Le décollage de la dernière soirée de Bonana 2024 s'est faite en musique et en rire avec Me Tchoutchoutchou. Avec ses prophéties hors du commun, ce maître de l'art martial a dénoncé plusieurs dérives de la société actuelle comme les « m'as-tu vu » lors des funérailles . Après Brazza, le vol Bonana 2024 a fait une escale à Pointe-Noire avec Fils du soleil. Confession familiale face à la mort et l'infidélité, la femme et la drague, délestage sont, entre autres, les thématiques mises en lumière par l'artiste sous un ton ironique.

Après Pointe-Noire, Brazzaville est revenu sur scène avec Christopher Mbanz. Avec des mots justes et une bonne dose de dérision, il ne s'est pas éloigné des réalités congolaises et plaisantant cette fois-ci sur la difficulté d'établissement des passports. De façon générale, il a pointé du doigt les caprices des agents des administrations publiques. Considéré par des jeunes comme doyen dans le secteur de l'humour, l'artiste Ririclo n'a pas perdu son talent malgré son âge. Pour preuve, ses sketchs ironiques sur la nomination des enfants et le dialogue en langues maternelles entre la population locale ont été chaleureusement applaudis par les spectateurs.

Au cours de cette soirée, deux voix féminines se sont fait entendre pour le plus grand plaisir du public. La première, Mvata, a relevé le fait que certains noms ne concordent pas souvent avec le caractère des personnes qui les portent. A l'exemple de Fidèle, plutôt coureur de jupon; de Sincère, imbu de mensonges; de Juste, très égoïste et corrupteur, etc. Elle a ensuite exhorté les parents à mettre leurs enfants à l'abri de l'influence de leurs métiers. Maquilleuses, couturiers, menuisiers... ont servi d'exemple. Malgré son passage éclair sur scène, la petite Malika n'a pas manqué d'arracher quelques rires au public.

Dans un élan de brassage culturel africain, l'événement a accueilli aussi des participants d'autres pays du continent, à l'instar de l'humoriste béninois, Venance Jappe, qui a passé au peigne fin quelques habitudes en société très drôles lors de cette soirée. À côté de toute cette comédie, le public a soufflé avec d'autres disciplines, à savoir la gymnastique à travers une performance de Bb Lili, le slam avec Harris et de la musique, précisément une performance de piano, avec Mister Léon.

Le clou de la soirée a été le passage sur scène de Roblin président, dans une casquette totalement différente. Entre satire autour de la religion et la mise en avant de son talent de chanteur interprète, l'humoriste congolais a clôturé cette soirée en toute gaieté. « Il y a des jeunes gens qui ont du talent dans les quartiers de Brazzaville, mais qui manquent parfois d'un lieu d'expression. D'autres, aujourd'hui, sont devenus de véritables ambassadeurs de l'humour à l'international grâce à ce festival. On encourage davantage ceux qui veulent se lancer dans l'humour car le chemin est tracé depuis quelques années, les portes sont ouvertes, les invitations sont disponibles, les festivals à travers le monde sont là. Et merci à vous, partenaires et public, d'avoir toujours été présents pour nous soutenir et nous permettre de continuer cette aventure », a déclaré Junior de Matt, initiateur et directeur artistique du festival Bonana.