Congo-Brazzaville: Carburant à la pompe - Des inquiétudes sur la nouvelle hausse du prix de l'essence

Le prix du super carburant (essence) à la pompe devrait passer de 775 à 1050 FCFA le litre à partir de la quinzaine du mois. Même si ce nouveau prix du super n'est pas encore appliqué dans les stations-service de la capitale, le 15 janvier, les transporteurs et les usagers sont néanmoins inquiets.

Le débat suscité par l'augmentation successive des prix des carburants est sur toutes les lèvres, notamment des conducteurs des taxis et bus bloqués dans les longues files d'attente formées ces jours-ci devant les stations-service. La pénurie de carburant est devenue un sujet banal aux yeux d'Edgard et son ami conducteur de taxi, Eustache. Les deux hommes sont remontés contre la flambée du prix du carburant à la pompe, une situation due à la levée de la subvention sur les carburants décidée par les autorités, dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international.

Les foules des gens observées lundi dans les stations de bus et les spéculations sur le prix de la course en taxi alimentent les craintes de la population. Cette situation risque d'accentuer la crise de transport en commun dans la capitale, surtout dans les quartiers périphériques. Au cours de leur assemblée générale, en septembre dernier, les membres de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo ont alerté sur la situation et ont même proposé des discussions avec les pouvoirs publics.

Ces syndicalistes espéraient convaincre le gouvernement à adopter des mesures d'accompagnement après l'entrée en vigueur des premiers paliers de mesures d'augmentation des prix du carburant à la pompe. L'urgence des négociations, d'après le président de l'intersyndicale, Patrick Milandou, est de parvenir à des mesures visant à amortir les effets négatifs de la flambée des prix du carburant et éviter une crise de transport en commun durant la rentrée des classes.

L'intersyndicale des transporteurs en commun n'est pas la seule à réclamer l'effectivité des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement. Sept organisations membres du collectif des associations des consommateurs fustigent l'inaction de l'exécutif. Ces organisations, à savoir l'Association congolaise des consommateurs; l'Union des consommateurs de l'eau et de l'électricité ; l'O2CD ; l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo ; l'Action pour la défense des intérêts des consommateurs ; l'Union des consommateurs d'eau et d'électricité de Makoua et l'Association congolaise pour la défense des droits des consommateurs, questionnent le travail de la commission chargée de produire l'étude sur l'impact multisectoriel de la flambée des carburants à la pompe, placée sous la supervision du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Depuis juillet dernier, le prix du super carburant à la pompe a été augmenté de 25%, passant de 625 à 775 F CFA le litre. Tout comme le gazole, le super avait connu sa première hausse de 5% en janvier 2023. Le prix du litre de gazole est passé de 500 à 625 F CFA, après la première augmentation de 25 F CFA en janvier 2023.