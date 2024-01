Afrique: Lamine Camara - 'Sadio Mane et les autres m'ont aidé à me distinguer'

La jeune sensation sénégalaise, Lamine Camara, a remercié ses coéquipiers pour sa performance exceptionnelle en tant qu'Homme du Match TotalEnergies lors du match d'ouverture du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Côte d'Ivoire 2023 contre la Gambie (3-0).

Le doublé de Camara et sa performance globale lui ont valu cette distinction individuelle qui, selon lui, le motivera à travailler encore plus dur et qui doit également être attribuée à ses coéquipiers.

"Je suis heureux de cette reconnaissance. C'est le résultat du travail acharné que nous avons tous accompli. Gagner le premier match reste une bonne chose", a déclaré le joueur du FC Metz qui a récemment rejoint le club français.

La star de 20 ans a poursuivi en disant : "Je suis content d'avoir inscrit un doublé dans ce match, et je dois rester concentré maintenant sur la suite des rencontres. Je suis heureux de participer à un tel tournoi avec l'équipe première et d'être en compagnie de joueurs seniors comme Sadio Mané et d'autres. Ce sont ces joueurs qui m'ont permis de me distinguer aujourd'hui", a conclu Camara.

Le prochain match du Sénégal sera un choc contre le Cameroun qui promet d'être passionnant entre les deux géants du football africain.