Afrique: Quelles sont les chances du Cameroun à la CAN 2024?

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) est sur le point de commencer et les Lions indomptables ont l'opportunité de prouver qu'ils sont l'une des meilleures équipes du continent.

Alors que la première rencontre face à la Guinée approche, les camerounais ont-ils enfin toutes les cartes en main pour triompher ?

Une CAN 2023 intense

Si la CAN 2023 fut une célébration pour un Sénégal au sommet de son jeu, le Cameroun s'en est aussi brillamment tiré. Les Lions indomptables ont affronté le Burkina Faso et après un match aller en leur faveur (2-0), le match retour fut une épreuve de force spectaculaire.

Les camerounais ont fini sur une égalité (3-3), ce qui leur a permis d'obtenir la troisième place. Pourtant, le Burkina Faso a tout donné et ce fut donc un match riche en rebondissements. Ils ont tenu leur position malgré des fautes et des événements inattendus. Cette année, l'objectif est donc de finir à nouveau troisième, voire de se hisser au firmament de la plus grande compétition africaine.

L'absence d'Eric Maxim Choupo-Moting

Il y a peu, Rigobert Song, le sélectionneur de l'équipe nationale a dévoilé la liste des 27 joueurs qui défendront l'honneur du pays à partir du 16 janvier. Parmi cette liste, on retrouve des joueurs talentueux, comme André-Frank Zambo Anguissa ou encore Vincent Aboubakar. Toutefois, il y a un grand absent.

En effet, Eric Maxim Choupo-Moting n'est pas présent. Le sélectionneur a expliqué qu'il n'avait pas été appelé, car il fallait faire des choix. Une décision surprenante considérant que Choup-Moting est sans aucun doute l'un des joueurs camerounais les plus brillants de sa génération. Il évolue actuellement au Bayern Munich ce qui prouve bien sa compétence.

Apparemment, Song a préféré injecter du sang neuf dans l'équipe et donner leur chance à des joueurs moins expérimentés. Reste à voir si cette stratégie sera payante. Problème, Onana a déjà renoncé pour pouvoir jouer avec Manchester United, un choix qui fait démarrer les Lions indomptables avec un handicap et qui provoque la colère de la nation.

Un groupe corsé et un défi à relever

Le Cameroun est dans le groupe C avec la Guinée, la Gambie et le Sénégal. La Guinée est une équipe sur le retour et dont la dernière victoire remonte à 2005, face au Sénégal. La Gambie, quant à elle, est une équipe qui a rencontré de nombreuses difficultés au cours de son histoire et qui n'a pas encore pu briller avec très peu de qualifications.

Enfin, le Sénégal est le tenant du titre actuel et ce sera sans doute le plus grand défi des camerounais. Heureusement, même si ils ne s'imposent pas, il leur faut battre la Guinée et la Gambie, deux équipes à leur portée pour se qualifier et continuer.

Le Cameroun a toutes les cartes en main pour réussir

Le match opposant le Cameroun à la Guinée sera déterminant pour la suite de la compétition. Les Lions indomptables doivent tout donner dès le départ pour s'assurer une place pour la suite de la CAN. Cependant, l'absence de joueurs clés va clairement handicaper l'équipe. Ainsi, reste à voir si la stratégie de Song portera ses fruits, car malgré ces inconvénients, le Cameroun à le potentiel de réussir sa CAN cette année.