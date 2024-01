Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal a été le meilleur, selon le sélectionneur de la Gambie

Yamoussoukro, 15 jan (APS) - L'équipe gambienne n'a pas pu imposer son jeu à celle du Sénégal, qui lui a été meilleure, a reconnu, lundi, à Yamoussoukro, le sélectionneur national de la Gambie, Tom Saintfiet.

« Le Sénégal nous a forcés à jouer la défense. En première période, nous avions le ballon, mais notre plan de jeu n'a pas fonctionné. Ce n'est pas parce que nous ne voulions pas. C'est parce que nous ne pouvions pas. Le Sénégal était le meilleur », a réagi Saintfiet.

Il donnait une conférence de presse après son premier match de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

« Nous voulions faire un bon résultat. Nous avons pris deux buts et avons perdu nos positions. Ce n'est pas la manière la plus belle pour nous de commencer la CAN », a ajouté Tom Saintfiet.

Les occasions manquées et le carton rouge reçu par l'un de ses joueurs ont fait du mal à son équipe, a-t-il fait remarquer, tout en reconnaissant que « les arbitres ont été corrects » envers son équipe.

« Jouer à 10 contre le champion en titre a été difficile pour nous. Nous n'avons pas su cadrer nos tirs », a déploré le sélectionneur national de la Gambie.

Le technicien belge reconnaît toutefois qu'il existe « beaucoup de points positifs dans l'équipe » de la Gambie et dit rester « positif » quant à l'issue de ses deux matchs restant à jouer dans le groupe C de la phase des poules, contre la Guinée, vendredi, et le Cameroun, le 23 janvier.

« C'est différent de la dernière CAN. Nous avions gagné notre premier match. Ce n'est pas une catastrophe, mais nous allons nous concentrer pour être prêts à cent pour cent contre la Guinée », a assuré Tom Saintfiet.