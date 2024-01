Ile Maurice: Le pays passe en alerte 4

A 01h00, le cyclone tropical Belal était centré à environ 100 km presqu'au sud du Morne autour du point 21.5 degrés de latitude sud et de 57.2 degrés de longitude est. Il se déplace maintenant entre l'est et l'est-sud-est à une vitesse d'environ 15 km/h.

Sur cette trajectoire, Belal s'approche dangereusement de Maurice et il devrait passer à son point le plus rapproché, soit environ 90 km au sud de Maurice dans les heures qui suivent.

Des bandes nuageuses actives associées à Belal traversent l'île et occasionnent un temps pluvieux et venteux. Ces fortes averses provoqueront des accumulations d'eau et des inondations dans plusieurs régions.

Le vent soufflera du nord-nord-ouest à une vitesse d'environ 65 km/h avec des rafales de l'ordre de 130 km/h.

Les dernières observations indiquent que des conditions cycloniques prévalent sur l'île avec des rafales supérieures à 120 km/h.

Les plus fortes rafales enregistrées durant les dernières 6 heures:

Nouvelle Découverte : 122 km/h

Rivière des Anguilles: 121 km/h

St Félix: 115 km/h

Grand Bassin: 112 km/h

Plaisance: 104 km/h

Vacoas: 105 Km/h