Maroc: Chichaoua - Les habitants d'Adassil entament, avec détermination renouvelée, la reconstruction des maisons démolies par le séisme

Commune d'Adassil (province de Chichaoua) - Avec l'achèvement des différentes étapes et procédures nécessaires notamment, l'obtention de la première tranche de l'aide financière directe à la reconstruction, ainsi que des plans architecturaux, nombre d'habitants de la commune d'Adassil, armés d'espoir, d'une détermination forte et renouvelée et d'optimisme, ont entamé les travaux de réédification de leurs maisons totalement ou partiellement endommagés par le séisme du 8 septembre dernier.

A Adassil, comme au niveau de nombre de communes parmi les plus touchées par le séisme relevant de la province de Chichaoua, la mobilisation est de taille et les autorités locales et autres services concernés sont à pied d'oeuvre afin de transcender toute difficulté pouvant surgir et entraver l'opération de reconstruction post- séisme, avec comme priorité des priorités, de renforcer davantage la cadence de ce chantier de grande envergure qui intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

C'est dans ce sens qu'en matière de traitement des dossiers liés à cette opération, une batterie de mesures a été prise, dès les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle, à l'effet de prêter aide et assistance aux personnes sinistrées, leur accueil dans d'excellentes conditions, et la facilitation des procédures y afférentes. La finalité étant d'interagir positivement avec les attentes et aspirations des citoyens, et d'être à leur écoute en permanence, dans le cadre d'une approche holistique et une véritable politique de proximité tant prônée par le Souverain.

Sur le terrain, sous la supervision des autorités locales, les commissions techniques composées notamment, d'architectes et d'experts en construction poursuivent leur travail d'accompagnement mais aussi, de suivi et de contrôle de la conformité des matières de construction à utiliser, ainsi que du respect des plans architecturaux déjà établis.

De même, des facilités ont été accordées par les autorités locales à nombre d'opérateurs privés spécialisés dans la vente des produits de construction (fer, gravier, ciments, briques...), à travers l'aménagement de Dépôts dédiés, au niveau des zones touchées et ce, dans le cadre d'une approche de proximité visant à réduire les coûts, et à garantir l'offre en ces matières, de manière suffisante au profit des citoyens de ces zones.

Au niveau de Douar "Tidraguine" comme à Douar "Adassil", grâce à l'appui constant et soutenu des autorités locales et des différentes parties concernées, la mobilisation est de taille chez nombre d'habitants qui, après avoir obtenu la première tranche de l'aide financière directe à la reconstruction, la délimitation des parcelles constructibles, et le marquage au sol des plans architecturaux, ont déjà entamé la phase de creusement des fondations et ce, en prélude au grand chantier de la construction, a-t-on constaté sur place.

Non loin, d'autres habitants ayant des demeures profondément touchées par le séisme continuent, à l'aide d'engins et d'équipements lourds, les opérations de démolition; et de déblaiement et enlèvement de gravas et de décombres.

Certes, une mobilisation exemplaire et une forte présence sur le terrain des autorités locales et d'autres parties prenantes, inscrites dans la continuité, étant donné que la finalité et de parvenir à épauler les populations victimes du séisme et leur permettre de se doter de logements adéquats et répondant à toutes les conditions d'une vie décente, dans les délais impartis.

Un travail continu, rendu possible grâce à l'interaction positive, avec toute la célérité et l'efficacité requises, des autorités locales qui ne lésinent guère sur les moyens pour venir en aide aux personnes impactées par le séisme et parvenir à la reconstruction de ces zones.

Approché par la MAP, plusieurs habitants ayant déjà entamé les travaux de creusement des fondations de leurs maisons, ont exprimé leur grande satisfaction de pouvoir bénéficier de différentes formes d'aide et ce, depuis les premières heures ayant suivi le séisme, réitérant leur engagement à doubler d'efforts pour mener à bien ce chantier de la reconstruction, conformément à la forte Volonté Royale.

Après avoir salué la mobilisation et la disponibilité continues des autorités locales pour les assister et leur prêter main forte tout au long de ces mois, ils ont fait part de leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'intérêt tout particulier que le Souverain ne cesse d'accorder au bon déroulement de cette opération post- reconstruction, et à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones touchées par cette catastrophe naturelle.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140.000 de DH pour les logements totalement effondrés et de 80.000 de DH pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.