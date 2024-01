Algérie: Un Forum algérien arabe du roman prochainement à Djelfa

DJELFA — Un événement culturel intitulé "Forum algérien arabe du roman", sera organisé prochainement à Djelfa, a annoncé lundi la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, dans le cadre d'une visite de travail dans cette wilaya.

La ministre a expliqué que la wilaya de Djelfa, qui "compte des élites détentrices de prix nationaux, arabes et internationaux, accueillera une manifestation culturelle régionale, intitulée 'Forum algérien arabe du roman', dans le but de redorer le blason de cette vaste contrée du pays".

Elle a également fait part, au titre des efforts de promotion et de valorisation du patrimoine culturel local, de la promotion du Festival culturel local de la musique, chanson, danse et costumes Nailis, au rang de Festival national, sous l'intitulé "Festival culturel national de la culture et du patrimoine des Ouled Nail".

Mme Mouloudji a, par ailleurs, fait part de démarches en cours, en vue de l'"institutionnalisation du Festival national culturel des Okadhiate de la poésie populaire, dont la première édition est prévue en 2024 à Djelfa", ce qui est en soi "un véritable acquis pour les habitants de cette région, car cet événement réunira tous les créateurs algériens en poésie populaire, tout en mettant en lumière un pan important de notre patrimoine", a-t-elle ajouté.

La ministre de la Culture et des Arts a souligné, en outre, la sélection du théâtre de Djelfa pour représenter l'Algérie au Festival international du printemps du théâtre à Malekhovo (Russie). Sachant que le même théâtre abritera, en février prochain, une rencontre nationale sur le théâtre-atelier, a-t-elle précisé.

Sur un autre plan, Mme. Mouloudji a déclaré que sa visite à Djelfa vise à s'enquérir de la situation des projets inscrits dans le cadre du Programme complémentaire affecté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de la wilaya.

Il s'agit également d'assurer le suivi du volet culturel de ce programme de développement, lequel a été élaboré depuis plus d'une année pour répondre aux revendications de la population locale, dont notamment les hommes de lettres, a-t-elle noté.

Selon la ministre, le programme en question englobe notamment l'inscription d'une opération de réhabilitation et de rééquipement de la maison de la culture "Ibn Rochd" du chef-lieu de wilaya, pour une enveloppe de près de 80 millions de DA.

A cela s'ajoute l'étude et le suivi des opérations de restauration de trois vieilles mosquées à Djelfa, Messaâd et Charef, pour une dotation de 120 millions DA. Sachant que ces mosquées ont été classées au titre de l'inventaire supplémentaire de la wilaya.

Mme. Mouloudji a procédé, à l'occasion, à l'inauguration d'une annexe des Beaux-arts et d'une annexe d'enseignement de la musique, suite à leur création légale le 21 décembre 2023, leur ouvrant droit à l'obtention d'un budget spécial devant leur permettre de recruter du personnel qualifié.

"Des démarches ont été engagées en vue de promouvoir ces annexes en écoles régionales", a-t-elle fait savoir, en outre.

La même opportunité a aussi donné lieu à la mise en service, par la ministre de la Culture et des Arts, de l'annexe du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, qualifiée, par elle, d'"une importance extrême, car chargée de l'étude du patrimoine local, en plus de la préparation des dossiers de classement national et international du patrimoine de la région".

"Cette annexe va bénéficier prochainement de postes budgétaire pour le recrutement de chercheurs de la région", a-t-elle informé.

La ministre s'est rendue, par la suite, sur le chantier du projet de conversion du musée de la wilaya en un centre d'interprétation à caractère muséal du savoir-faire et traditions populaires de la région des Ouled Nail.

Sur place, elle a indiqué que la structure avait pour mission "d'expliciter de nombreux thèmes relatifs au patrimoine culturel matériel et immatériel de la région, tout en contribuant à la préservation des traditions et us des Ouled Nail".