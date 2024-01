Algérie: Remise des prix aux lauréats de la 3e édition du Concours national du journalisme environnemental

ALGER — Les lauréats de la 3e édition du concours national du journalisme environnemental et qui honore les meilleurs contenus médiatiques qui contribuent à la conscientisation des questions de l'environnement, notamment le changement climatique en Algérie, ont été distingués, dimanche à Alger.

La cérémonie de distinction des lauréats de ce concours, organisée par le Club de Spéléo-plongée et de Sports de montagne de Ain Beida (CSPS), sous le haut patronage de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, s'est déroulée en présence du secrétaire général (SG) du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi et du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures, Rachid Nadil.

Le 1e prix de ce concours lancé en octobre 2023 dans la catégorie "Reportage radiophonique", est revenu à la journaliste de la chaîne 1 de la radio algérienne, Fatifa El Charae, sur le sujet de l'importante et des bienfaits du chêne-liège dans la préservation de l'environnement, sa capacité à réduire l'impact des feux de forêts et la protection de la diversité biologique.

Le 1e prix dans la catégorie du "Reportage vidéo" a été remporté par le journaliste de la chaîne Echorouk TV, Omar Boudi, pour un compte-rendu audio-visuel sur le sujets des dangers de l'asbeste "l'amiante" qui est "un minéral à texture épaisse qui peut causer des problèmes de santé en l'inhalant, en l'avalant et en étant au contact de la peau pour une longue période".

En ce qui concerne la catégorie "Article de presse", le premier prix est revenu au journaliste Mohamed Mir dont l'article a été publié sur le site électronique "Twala.info", traitant de l'état de sécheresse et des changements climatiques dans la région d'Ain Lahdjar (Wilaya de Sétif) et de leurs impacts sur les éleveurs bovins et les activités d'élevage.

Par ailleurs, le président du comité du jury, Samir Ghrimess, a affirmé dans une déclaration à l'APS que le journalisme environnemental s'est "considérablement développé" en Algérie comparativement aux années précédentes, où les questions environnementales étaient abordées "occasionnellement".

M. Ghrimess, également expert en changements climatiques, a salué "le rôle important" du journalisme environnemental dans la mise en exergue des solutions environnementales innovantes, soulignant l'importance de ce concours dans la mise en valeur des talents des journalistes spécialisés dans l'environnement.