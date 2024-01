Algérie: Chanegriha - Les patriotes sincères appelés à adhérer au projet de renaissance de l'Algérie nouvelle

ALGER — Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a appelé, lundi à Oran, les "patriotes sincères" à adhérer au projet de renaissance de l'Algérie nouvelle, afin de déjouer tous les desseins hostiles visant la sécurité et la stabilité du pays, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

"Dans le cadre des visites d'inspection aux différentes Régions militaires, Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a entamé, ce lundi 15 janvier 2024, une visite de travail et d'inspection en 2e Région militaire à Oran", note la même source.

Après la cérémonie d'accueil par le Général-major Mohammed Tayeb Brakni, Commandant de la 2e Région militaire, le Général d'Armée "a observé un moment de recueillement à la mémoire du Moudjahid feu Ahmed Boudjenane, dit Si Abbès, dont le siège du Commandement est baptisé de son nom, de même qu'il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada", ajoute le communiqué.

Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e Région militaire, le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a souligné que "l'Algérie qui a subi les affres du colonialisme, restera fidèle à ses positions envers les causes justes à travers le monde, à leur tête les questions palestinienne et sahraouie".

%

"Concernant cette question centrale et intangible dans notre politique étrangère, le soutien de l'Algérie était clair, traduit par les déclarations officielles des hautes autorités du pays, condamnant les agressions contre le peuple palestinien, et la décision d'accueillir les blessés, notamment les enfants, dans les hôpitaux nationaux, et l'envoi d'aides humanitaires et médicales aux Palestiniens à Gaza", a indiqué le Général d'Armée.

Le Général d'Armée a, en outre, "fait l'éloge des grandes étapes franchies par notre pays, durant les dernières années, en appelant tous les patriotes à adhérer au projet de renaissance de l'Algérie nouvelle".

A l'issue, le Général d'Armée a suivi avec intérêt les interventions des cadres de la Région avant de leur donner des instructions et des orientations portant particulièrement sur "la nécessité de poursuivre avec rigueur les efforts de préparation au combat au titre de l'année 2023-2024 en cours, visant le maintien de la disponibilité opérationnelle de l'ensemble des unités de la 2e Région militaire", conclut le communiqué.