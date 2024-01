Afrique: CAN 2023 - Aliou Cissé se satisfait de la prestation de ses poulains

Yamoussoukro, 15 jan (APS) - Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a dit être satisfait de la prestation de ses poulains qui, selon lui, ont pris le jeu à leur compte, contre la Gambie, en menant très tôt au score dès la 4e minute de cette rencontre finalement remportée par les Lions, 3-0, lundi, à Yamoussoukro, pour la première journée du groupe C de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

« C'est toujours intéressant et important de débuter une compétition avec une victoire. Nous sommes satisfaits. Je suis satisfait de la prestation de l'équipe, malgré une grosse chaleur et face à une équipe qui a bien défendu et était costaud », a-t-il dit.

Cissé donnait une conférence de presse, après la victoire du Sénégal face à la Gambie, lors du match de la première journée du groupe C de la CAN.

La 34e Coupe d'Afrique des nations de football se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 févier.

« Il nous fallait être patients. Ce premier but vite marqué nous a facilité la tâche. Nous sommes conscients qu'il y a des ajustements à faire encore, et nous allons continuer à travailler », a dit le technicien sénégalais.

Le Sénégal a « bien préparé ce match sur tous les plans, depuis quinze jours. C'est une équipe que nous connaissions », a-t-il souligné en parlant de la Gambie. « C'est un derby important qu'il fallait gagner. Et dans ce groupe, nous en avons trois. »

« Le championnat n'est pas encore fini. La Gambie a des arguments pour continuer la compétition », a reconnu Aliou Cissé en rappelant : « En Coupe du monde, nous avons perdu notre premier match, mais cela ne nous a pas empêché de sortir des phases de poules. »

Le Sénégal va prendre les matchs les uns après les autres, selon son sélectionneur national.

« Nous n'avons pas peur. Depuis six ou huit ans, vous savez ce que l'équipe est en train de faire en termes de statistiques et de résultats positifs. Il faut rester humble et c'est cela qui fait l'ADN de l'équipe. Nous savons que nous pouvons perdre contre n'importe qui », a-t-il déclaré.