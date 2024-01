Algérie: Le 1er Salon des véhicules thermiques, électriques et hybrides en juin à Oran

ALGER — Le Salon des véhicules thermiques, électriques et hybrides rechargeables (SIVEHA) tiendra sa première édition du 24 au 29 juin 2024, au Centre de conventions Mohamed-Benahmed d'Oran (CCO), ont indiqué lundi les organisateurs dans un communiqué.

Organisée par la Sarl Mokacom, spécialisée dans l'événementiel et l'organisation des salons, cette première édition constituera "un événement majeur par son emplacement de choix dans la ville d'Oran, qui se prépare à devenir le futur hub et affirmer l'importance de l'industrie automobile en Algérie", a précisé la même source.

La tenue de ce Salon intervient, selon le communiqué, dans le contexte de la "réorganisation du secteur automobile depuis 2019 qu'a connue l'Algérie et qui a permis l'installation de nouveaux acteurs et la reprise de l'activité de certains anciens concessionnaires 2023, ainsi que le retour des marques sur le marché du neuf et la relance de l'implantation des usines de montage".

"SIVEHA est un salon totalement repensé dont l'objectif est de créer un concept inédit et le défi de faire cohabiter le présent et le futur de l'automobile en Algérie. Cette première édition constitue une toile de fond importante et une plateforme pour l'industrie automobile en Algérie", a souligné l'organisateur.

Le Salon verra la participation d'un "nombre record d'innovations, de chercheurs et investisseurs dans le domaine des véhicules électriques et hybrides rechargeables 'made in Algeria'", a fait savoir le communiqué ajoutant que SIVEHA marquera "le début des étapes clés de collaborations et de créations de nouveaux partenariats entre les acteurs et professionnels d'un futur hub".

Pas moins de huit zones thématiques seront au programme de ce Salon dont les espaces d'expositions déployés sur une superficie de plus de 2500 m2 ont été conçus par les organisateurs pour "donner plus de consistance à l'événement et permettre à l'ensemble des participants d'évoluer dans une stratégie BtoB et BtoC".