Seychelles: Des vétérinaires russes aident les Seychelles dans leur campagne de stérilisation d'animaux de compagnie

Les Seychelles ont lancé une campagne de stérilisation gratuite le 11 janvier pour résoudre le problème des chiens et chats errants dans le pays.

Les travaux ont commencé au centre communautaire de Grand Anse Mahé, et des vétérinaires étaient présents sur l'île de Praslin pendant le week-end, ainsi qu'aux centres de Roche Caïman, Victoria et Beau Vallon dans les prochains jours.

L'initiative, organisée grâce à une collaboration entre l'ONG Be Kind et le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, encourage les propriétaires d'animaux à amener leurs animaux pour les stériliser suite à la création de Be Kind, en réponse à un massacre largement médiatisé de chiens errants en 2023. L'ONG oeuvre désormais pour défendre les droits des animaux aux Seychelles.

Un groupe de huit vétérinaires russes est venu aux Seychelles pour contribuer à ce programme, réalisant jusqu'à quatre stérilisations à la fois. Leur participation a été facilitée par Be Kind, car la campagne vise à lutter contre la surpopulation de chiens errants résultant d'animaux de compagnie non stérilisés.

« Nous pensons que la surpopulation de chiens errants vient de personnes qui n'ont pas stérilisé leurs animaux de compagnie. Si vous avez trois chiens qui ne sont pas stérilisés, ils peuvent se promener et s'accoupler, et c'est de là que viennent les chiens errants », a expliqué Nicole Ste Ange, présidente de Be Kind.

Les propriétaires d'animaux participant au programme doivent prendre rendez-vous, en fournissant les détails nécessaires pour garantir que leurs animaux sont aptes à la procédure. La campagne, qui vise à réduire la population d'animaux errants, complète d'autres méthodes telles que l'enregistrement et la promotion de la possession responsable d'animaux de compagnie.

Photo : Une propriétaire de chien attend que son animal soit stérilisé dans un centre communautaire

Le programme a déjà attiré un bon nombre de personnes qui amènent des chats et des chiens pour les stériliser, et la technicienne vétérinaire principale du ministère de l'Agriculture, Erena Dugasse, a déclaré que les choses se passaient bien jusqu'à présent.

"Pour l'instant, aujourd'hui, nous pouvons faire environ 40 animaux, soit une demi-journée, et j'espère qu'à Praslin, nous pourrons faire beaucoup plus", a ajouté Mme. Dugasse.

Pendant ce temps, une technicienne en bien-être animal, Shannon Chetty, a expliqué que ce programme est très important pour contrôler la population de chiens et de chats dans le pays. Ce n'est là qu'une des méthodes utilisées, qui implique également l'enregistrement et une plus grande responsabilité des propriétaires d'animaux.

"Nous avons publié les annonces il y a presque deux semaines, et nous sommes en fait presque complets la plupart du temps, mais nous faisons de notre mieux pour accueillir également des clients sans rendez-vous", a déclaré Mme. Chetty.

Bien que le programme vise à réduire les animaux errants, il ne concerne que la stérilisation des animaux de compagnie. Pour les chiens et les chats errants, Mme. Chetty a expliqué qu'il faut mettre en place des plans permettant au ministère d'avoir plus de contrôle sur les chiens errants qu'ils stérilisent, car à l'heure actuelle, il est très difficile de stériliser les chiens errants.

« Un tel programme pour les animaux errants pourrait susciter un certain mécontentement parmi le public, qui n'apprécierait pas que nous nous contentions de ramasser les animaux errants, de les stériliser et de les remettre sur la route. Nous aurions donc besoin de contrôler les animaux errants et « Savoir où ils se trouvent à tout moment », a expliqué M. Chetty.

Bien que ce programme soit gratuit, le public est toujours encouragé à stériliser ses animaux de compagnie à tout moment dans les différentes cliniques vétérinaires du pays, ouvertes toute l'année.