Maroc: SM le Roi Mohammed VI félicite le Roi Frédérik X à l'occasion de sa proclamation Souverain du Danemark

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Frédérik X à l'occasion de sa proclamation Souverain du Danemark.

Dans ce message, SM le Roi Mohammed VI exprime au Souverain danois et à Sa Majesté la Reine Mary Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de plein succès au service de leur peuple, souhaitant au Royaume du Danemark ami davantage de progrès et de prospérité sous la conduite de SM le Roi Frédérik X.

SM le Roi saisit cette occasion historique pour faire part à SM le Roi Frédérik X de Sa haute considération des liens forts basés sur l'amitié solide et l'estime mutuelle unissant personnellement les deux Souverains ainsi que les deux Familles royales, exprimant Sa fierté des relations distinguées de coopération liant les deux pays.

Le Souverain réaffirme, dans ce sens, Sa ferme détermination à oeuvrer de concert avec SM le Roi Frédérik X pour la consolidation et le renforcement des relations de coopérations dans différents domaines.

SM le Roi Mohammed VI réitère au Souverain danois et à Sa Majesté la Reine Mary Ses sincères félicitations et Ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de longévité à leurs majestés et à l'ensemble des membres de l'illustre famille royale danoise.