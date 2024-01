Maroc: Le ministère de la Santé supervise 140.000 contrôles sanitaires des établissements alimentaires (M. Aït Taleb)

Rabat — Le ministère de la Santé et de la Protection sociale supervise 140.000 contrôles sanitaires des établissements alimentaires et 13.000 examens médicaux du personnel chargé de la préparation des repas et boissons, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb.

En réponse à une question au sujet des maladies environnementales posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, M. Aït Taleb a expliqué que son département supervise également 54.000 sessions de sensibilisation sanitaire et effectue 8.000 analyses bactériologiques d'échantillons prélevés des repas et boissons et ce, dans le cadre du programme de sécurité sanitaire et du programme d'appui aux laboratoires d'analyse sanitaire publics.

M. Ait Taleb a, dans ce sens, passé en revue les programmes de son département en matière environnementale, notant qu'il dispose d'un programme dédié à la gestion des déchets médicaux en partenariat avec les départements gouvernementaux en charge du développement durable et du transport, et d'un programme de surveillance de la qualité de l'air.

Il a, par ailleurs, confié que le ministère a effectué des études pour évaluer le nombre de décès prématurés attribuables aux PM2,5 (particules fines en suspension dans l'air) au niveau national, faisant remarquer qu'il a été établi que ces particules peuvent avoir des effets néfastes sur la santé.

Le ministre a également évoqué le programme de surveillance de l'eau potable et de l'assainissement, mis en oeuvre par les services chargés du contrôle permanent de la qualité de l'eau à usage alimentaire et des infrastructures hydrauliques qui approvisionnent les populations en eau potable aussi bien en périmètre urbain que rural, ainsi que le programme de lutte contre les maladies transmises par l'eau, comme le paludisme et la leishmaniose.