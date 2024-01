Afrique: CAN 2023 - Réactions des joueurs sénégalais après leur victoire contre la Gambie

Le Sénégal, tenant du titre, commence très fort cette CAN 2023 avec un large succès face à la Gambie (3-0) réduite à 10 à la fin de la première période. Les Lions prennent la tête du groupe C. Lamine Camara double buteur de la partie a été désigné homme du match.

Le Sénégal réussit parfaitement son entrée en lice dans cette CAN 2023 ce lundi à Yamoussoukro après son large succès face à la Gambie (3-0). Le début de rencontre est particulièrement tonitruant de la part des tenants du titre. Le Marseillais Pape Gueye lance parfaitement les siens avec un plat du pied sécurité sur un service de Sadio Mané 4e. À la fin du premier acte, la Gambie s'est compliquée la tâche avec l'exclusion d'Ebou Adams.

Au retour de la pause, les Lions, en supériorité numérique, concèdent la première grosse occasion du second acte sur la frappe puissante de Barrow depuis l'extérieur de la surface 49e. Edouard Mendy fait un sublime arrêt.

Lamine Camara, bien lancé par Ismaïla Sarr marque le but du break à la 52e. Le milieu de terrain messin signe un doublé avec un somptueux but à la 87e sur une passe d'Iliman Ndiaye.

En fin de match les joueurs sénégalais et leur coach Aliou Cissé ont exprimé avec beaucoup d'humilités, leur contentement pour cette victoire. « On est content du résultat. Fallait qu'on réussisse nos débuts. On pouvait aussi perdre ce match. La Gambie est une équipe joueuse. Maintenant on prend match par match. On est en Afrique les matchs sont compliqués il ne faut pas s'emballer. Le travail continue » s'est confié le sélectionneur du Sénégal aux journalistes présents en zone mixte.

Kalidou Koulibaly abordera dans le même sens que son entraîneur. Le capitaine des Lions de la Teranga s'est dit fier de la prestation de ses coéquipiers qui ont été « costauds et bien concentrés« . Le joueur de Al Hilal souligne que cette victoire est à vite oublier. « On doit oublier vite cette victoire et nous focaliser sur notre prochain match qui sera très difficile. On doit rester concentrés pendant toute la compétition » déclare le défenseur sénégalais aux médias.

Leader technique de cette équipe, Sadio Mané a tenu à féliciter l'homme du match. « Lamine (Camara) est une valeur sûre. Aujourd'hui il a démontré son potentiel. Je suis content pour lui. Il est jeune et je lui souhaite une belle carrière. C'est un bon atout pour nous ». s'est exprimé le numéro 10 du Sénégal.

Cheikhou Kouyaté, un des cadres de l'équipe du Sénégal qui n'a pas joué ce lundi, a voulu rappeler a ses coéquipiers que cette victoire ne doit les faire tomber dans l'euphorie. « Cette victoire, certes elle est importante et précieuse mais elle nous garantit pas la victoire finale. On a un objectif défendre notre titre, on doit respecter tous nos adversaires, prendre match par match les jouer comme une finale », a indiqué le joueur sénégalais. Revenant sur les débuts difficiles de l'Egypte du Ghana et du Nigéria, Kouyaté se montre prudent.

« On est en CAN, tout peut se passer. Ce n'est pas parce que c'est grandes équipes n'ont pas gagné(Nigéria,Egypte,Ghana) qu'elles ne sont pas bonnes. Elles n'ont pas débuté certes sur une victoire mais reste de grandes équipes qui peuvent créer la surprise à tout moment. Nous, cette victoire d'aujourd'hui ne signifie qu'on est supérieurs aux autres. Toutes les équipes présentes en Côte d'Ivoire ont du talent. Chacune peut remporter le trophée. Mais sommes là pour défendre notre titre » a déclaré le milieu de Nottingham Forest à la presse.