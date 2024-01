Afrique: Lamine Camara (Homme du match) - « Je ne suis pas encore un titulaire indiscutable »

Auteur d'un doublé ce lundi lors de la victoire 3-0 du Sénégal contre la Gambie, Lamine Camara a joué la carte de la modestie en conférence de presse d'après-match. Le milieu de terrain de 20 ans évoluant au FC Metz estime qu'il n'a pas encore une place garantie dans le Onze d'Aliou Cissé malgré cette performance majuscule face aux Scorpions.

Quelle est votre réaction après ce doublé pour votre premier match dans une Coupe d'Afrique des Nations ?

« C'est une fierté de marquer un doublé et de partager le terrain avec de grands joueurs comme Sadio Mané ou Koulibaly qui ont de l'expérience. Ils m'ont aidé à être dans mon match et m'ont donné beaucoup de conseils pour me concentrer sur mon match. »

Qu'est-ce que ça fait d'être félicité par toute l'équipe avant cette deuxième sortie qui sera plus difficile contre le Cameroun ? Sadio Mané vous a même porté au dos.

« Je dirais que c'est la force de l'équipe. On sent qu'on est soudés, tout le monde est là pour l'autre et il y a un bon esprit d'équipe. Sadio Mané qui m'a porté au dos? Ça me fait plaisir. C'est le premier match et j'ai marqué deux buts mais il ne faut pas s'enflammer, il faut garder les pieds sur terre et être concentré sur le prochain match. »

Pensez-vous qu'avec ce doublé vous avez gagné une place d'indiscutable dans le Onze type? [Question de Maïmouna Sané, envoyée spéciale Africa Top Sports à Yamoussoukro]

« Non. C'est le coach qui choisit et aujourd'hui il m'a choisi. Je ne pense pas que j'ai gagné une place de titulaire puisqu'il y a beaucoup de joueurs à ce poste. Moi j'essaie de me concentrer. »