Afrique: CAN 2023 / Amir Abdou ( Coach Mauritanie) - « La pression sera sur le Burkina-Faso »

Amir Abdoul, le sélectionneur des Mourabitounes de la Mauritanie a estimé en conférence de presse d'avant - match que la pression sera du côté des Burkinabés, demain pour le match inaugural des Mauritaniens au stade de la paix à Bouaké ( 15h GMT).

« Le Burkina Faso a plus de pression que nous, on est là pour être performants. Il n'y a plus de petites équipes, on a pu le vérifier en ce début de la compétition. C'est à nous de prendre les choses en main demain, on doit bien entamer le match. Les joueurs sont avisés, j'ai fait le point avec eux », a indiqué le coach des « Mourabitounes » lors d'une conférence de presse tenue au stade de la Paix.

et d'ajouter «Ce sera un match très difficile face à une équipe burkinabé qui avait atteint la finale en 2013 et demi-finaliste en 2022, c'est une équipe performante, notre objectif est d'être meilleurs que la dernière édition. Les joueurs sont prêts pour ce match. On ne veut pas louper la première marche ».