Afrique: CAN 2023 / Tom Saintfiet (Coach Gambie) - « On a perdu un match, mais pas la guerre»

La Gambie s'est inclinée (3-0) ce lundi 15 janvier face au Sénégal. A la fin de cette défaite, le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet s'est confié à la presse. Le Belge reconnait la force et la qualité de l'adversaire. Mais pour lui, le scénario aurait pu être différent si sa sélection, n'avait pas joué en infériorité numérique. Ses propos ont été recueillis par Maïmouna Sané, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Yamoussoukro.

Journaliste Quelle lecture faites-vous de cette rencontre que vous venez de perdre ?

Tom Saintfiet : A 10 contre 11, en jouant contre le champion d'Afrique, à cette température, ça fait encore plus dur. Et nous pouvions, en deuxième mi-temps, faire notre mieux. Nous avons eu des opportunités. Mais la différence était que quand nous avons eu des opportunités, nous n'avions pas fait de bons choix.

Ils étaient plus efficaces, ils ont eu des tirs directs. C'est triste, on a perdu un match aujourd'hui, mais on n'a pas perdu la guerre.

Journaliste : Coach, Au vu de votre prestation, est-ce que vous n'avez pas trop respecté le Sénégal

Je ne pense pas, naturellement on n'a pas créé les occasions qu'on veut. On avait d'autres idées avant le match, mais avec la qualité du Sénégal on a plus concentré nos forces sur la défense. L'idée était de jouer 4-3-2-1 avec Ali Sowe comme attaquant, avec Moussa Barrow et Yankuba Minteh derrière l'attaquant. On s'est entraîné comme ça durant deux semaines, mais dans le match, on a vu plus Yankuba Minteh, Moussa Barrow comme défenseurs. Ce n'est pas parce que c'est ce qu'on veut, mais c'est parce que le Sénégal nous a forcé jouer défensifs.

On a beaucoup de respect pour le Sénégal et pour Aliou Cissé, mais on a naturellement l'idée aussi de marquer les buts, de créer les occasions. Et le grand problème qu'on a eu souvent en premier mi-temps, c'est que quand on a le ballon, on le perd plus vite.

Journalistes : Vous l'avez dit, c'était trop dur à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps pendant tout un temps sous cette chaleur. Qu'est-ce que vous avez vu de votre équipe qui vous rassure et qui vous donne confiance pour les deux matchs qui restent? Au moins deux matchs.

Oui, pour moi, on n'a pas mal commencé en première mi-temps. On a créé quelques occasions. Naturellement, le Sénégal était mieux. Mais dans la mentalité de mes joueurs aujourd'hui, il ne faut jamais arrêter de se battre. Ils avaient envie de faire quelque chose. Il y a beaucoup de points positifs. Je pense que si on avait joué tout le match à 11 contre 11, on cela aurait été plus facile pour rester à 1-0 ou peut-être marquer le deuxième but. Je ne suis pas content avec le résultat mais je suis content avec les performances de mes joueurs. Je suis positif pour les deux prochains deux matches.

Journaliste : Vous avez perdu votre premier match, et vous allez rencontrer comme en 2021, la Guinée, comment entrevoyez-vous la suite ?

Oui, le premier match en 2021 on a gagné directement. C'est un sentiment différent et c'est plus facile comme entraîneur. Maintenant on a perdu, perdu 3-0, c'est extra-négatif. On a perdu aussi un joueur qui ne peut pas jouer le prochain match, c'est sûr.

Mais c'est le football. Le football, quand tu joues contre le numéro 20 mondial (au classement FIFA, ndlr), ce n'est pas catastrophique si tu perds ce match. Le plus important maintenant est qu'on va aller debout et forts ensemble. On ne va pas être négatifs. On a des joueurs fantastiques et on peut gagner plusieurs batailles ici en Côte d'Ivoire. Je suis 100% sûr qu'on va être prêt pour ce match contre la Guinée. Mais c'est différent par rapport à il y a deux ans. Quand on gagne le premier match, ça donne moins de stress pour le deuxième match.

Comme je l'ai dit avant, avec trois points tu peux être qualifié, maintenant ça va être difficile parce que quand tu perds 3-0, ce n'est pas positif pour une qualification avec trois points. Je pense qu'on a besoin de quatre points pour être qualifié.